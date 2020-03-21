أمن الإسكندرية يضبط عاطلا بحوزته 400 طربة حشيش

الإسكندرية أسماء على بدر

شنت مديرية أمن الإسكندرية، حملة مكبرة على الخارجين عن القانون والقضاء على البؤر الإجرامية وأسفرت عن ضبط عاطل فى دائرة قسم شرطة أول العامرية بحوزته 400 طربة حشيش.

وتلقى اللواء سامى غنيم، مدير أمن الإسكندرية، اخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، بورود معلومات سرية بقيام عاطل، تخصص فى الإتجار بمخدر الحشيش، وترويجه على عملائه بدائرة قسم شرطة أول العامرية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى، تم عمل كمين والقى القبض عليه حال استقلاله سيارة بكمين أعد له، وبتفتيشه عثر بحوزته على 400 طربة لمخدر الحشيش "وزنت 40 كيلو جرام"، ومبلغ مالى وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بمزاولته نشاط إجرامى فى مجال الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على النحو المشار إليه، وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى2,800,000 جنيه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

يذكر أن قطاع مكافحة المخدرات نجح على مدار أربع سنوات، فى إزالة 814 فدان زراعات نباتات مخدرة، و98 طنا من مخدر الحشيش، و2230 كيلو من مخدر الهيروين، و580 كيلو من مخدر الكوكايين، و 318 كيلو من مخدر الأفيون، و498,118,248 قرص مخدر، بإجمالى قضايا 178760 ارتكبها 196602 متهم، فضلا عن ضبط 128749 قطعة سلاح مختلفة، من بينها 20550 بندقية آلية، و66164 فرد محلى الصنع، بالإضافة إلى ضبط 451 ورشة لتصنيع الأسلحة النارية، حيث أجرت الوزارة تحديثا شاملا للبنية الأساسية، والمقومات اللوجستية والمادية خلال الأعوام الأربعة السابقة، لتواكب متطلبات المرحلة الراهنة، فتم إنشاء وتطوير 130 منشأة شرطية، تحديث المركبات والمدرعات الشرطية ودعمها بـ 9412 مركبة جديدة، و1021 مينى باص مدرع ومصفح، و729 سيارة نجدة، و1184 سيارة دورية أمنية فان وجيب، و2166 بيك أب ودفع رباعى، و377 لورى ومينى باص، و1420 موتوسيكل خدمة شاقة، و515 مقطورة وكاسحة، ساهمت فى إحداث نقله نوعية للتواجد الشرطى الفعال فى الشارع المصرى.