اليوم السابع
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أجهزة المنيا التنفيذية تواصل متابعة إغلاق المطاعم والكافيهات.. صور

السبت، 21 مارس 2020 10:57 م
أجهزة المنيا التنفيذية تواصل متابعة إغلاق المطاعم والكافيهات.. صور أجهزة المنيا التنفيذية فى الشارع لمتابعة إغلاق المطاعم
المنيا- حسن عبد الغفار

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تواصل الأجهزة التنفيذية بمرافقة الشرطة بالمنيا، حملاتها للتأكد من تنفيذ القرارات الصادرة بشأن إغلاق المحلات والمطاعم والمقاهى فى تمام السابعة مساءا، حيث خرجت جميع الأجهزة التنفيذية فى الشوارع بمختلف مراكز المحافظة. 
 
 
وشدد اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا على عدم التهاون ضد المخالفين، واستمرار الحملات للتاكد من تنفيذ القرارات، التى تأتى ضمن الإجراءات الاحتزازية التى تتخذها المحافظة للوقاية من فيروس كورونا.
 
 
فى مركز ديرمواس بالمنيا، تواصل الوحدة المحلية الحملات الرقابية الدورية على المحال والمطاعم والمقاهي والكافيهات، وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضى باتخاذ كافة التدابير الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث تم التأكد من الالتزام بمواعيد التشغيل حتي السابعة مساءا بمدينة ديرمواس وقراها والمرور على المستشفيات للتأكد من جاهزيتها وكافة الاستعدادات بها وانضباط العاملين. كما يتم رش وتعقيم المساجد والمصالح الحكومية والأماكن العامة.
 
 
فيما قامت الوحدة المحلية لمركز مغاغة وبتوجيهات من اللواء إيهاب زهنى، رئيس الوحدة المحلية، بغلق جميع المقاهى والكافيهات والملاعب والمراكز التجارية و المحال العامة.
 
كما أكد أبو المجد جمعة، مدير الإشغالات بالمركز، أن متابعة تنفيذ القرار سارية على مدار اليوم لردع من يخالف التعليمات حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين.
 
 
أجهزة المنيا التنفيذية فى الشارع لمتابعة اغلاق المطاعم (1)
أجهزة المنيا التنفيذية فى الشارع لمتابعة إغلاق المطاعم

أجهزة المنيا التنفيذية فى الشارع لمتابعة اغلاق المطاعم (2)
أجهزة المنيا التنفيذية فى الشارع لمتابعة إغلاق المطاعم

أجهزة المنيا التنفيذية فى الشارع لمتابعة اغلاق المطاعم (3)
أجهزة المنيا التنفيذية فى الشارع لمتابعة إغلاق المطاعم

أجهزة المنيا التنفيذية فى الشارع لمتابعة اغلاق المطاعم (4)
أجهزة المنيا التنفيذية فى الشارع لمتابعة إغلاق المطاعم

 


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