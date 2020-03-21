أتراك يدونون شكاوى ضد تدنى الأوضاع فى الحجر الصحى بأنقرة

كتب: أحمد علوى

سجل مواطنون أتراك شكاوى فيما يتعلق بالظروف المتدنية التى يعيشون فيها فى الحجر الصحى بالمدينة الجامعية فى العاصمة أنقرة، ووضح أحدهم: "نحن فى الحجر الصحي منذ أربعة أيام. هناك مشاكل حقيقية في توزيع وجبات الطعام، وأنه على الرغم من تحذيرات منظمة الصحة العالمية، الإ أنه لا يتم توزيع مشروبات ساخنة، وهناك أعطال فى عمل الفحوصات الطبية"

كان هذا فى ظل التدابير الوقائية التى قامت بها الحكومة التركية، حيث تم وضع 957 شخص فى الحجر الصحى بعد عودتهم للبلاد من 11 دولة فى السابع عشر من مارس الحالى، وتم تخصيص مدينة سلطان فاتح محمد الجامعية للطلاب للحجر الصحى.

وأضاف أحدهم أنه يوجد أشخاص كبار السن وعلى الرغم من احتياجهم للمساعدة إلا أنه لا يوجد أحد لمساعدتهم، وقال أحد الطلاب العائدين من الخارج انه لم يتمكن من متابعة دروسة على الانترنت حيث لا يوجد انترنت فى المبنى. وأضاف " يوجد فقط فى المبنى بعض الأشخاص اللذين يوجد لديهم بعض الهواتف، وأننا لم نسطع حتى الآن التواصل مع عائلاتنا. ولا نعرف ما اذا كان الوزير قد قام بعمل تصريح بشأننا أم لا، فلا يوجد شبكة انترنت أو تلفزيون بالمبنى."