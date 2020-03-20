380 وفاة جديدة بفيروس كورونا فى منطقة لومبارديا شمالي إيطاليا

كتب أحمد عبد الرحمن

أفادت فضائية "سكاي نيوز عربية"، فى خبر عاجل لها، تسجيل نحو 380 وفاة جديدة بفيروس كورونا في منطقة لومبارديا شمالي إيطاليا.

وكان رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي دعا الاتحاد الأوروبي لاستخدام موارد من صندوق إغاثة تابع للاتحاد، يقدر حجمه بـ 500 مليار يورو، لحماية اقتصاد أوروبا من تأثير فيروس كورونا.

وقال كونتي إن: "السياسات النقدية وحدها لا تستطيع حل كل المشاكل، ونحن بحاجة إلى القيام بنفس الشيء في مجال الضرائب".

وتابع قائلا: "والطريقة لتحقيق ذلك تتمثل في فتح خطوط ائتمانية عبر الآلية الأوروبية للاستقرار (إي إس إم) لجميع الدول الأعضاء من أجل مساعدتها في محاربة تداعيات وباء كورونا".

يذكر أن إيطاليا إحدى الدول الأكثر تضررا جراء فيروس كورونا، حيث تجاوزت حصيلة وفايها بسبب الفيروس عدد وفيات الصين.