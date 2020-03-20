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"يا كورونا مالك ومالنا".. الطفل النوبى يتحدى الفيروس بأغنية جديدة (فيديو)

الجمعة، 20 مارس 2020 11:20 م
"يا كورونا مالك ومالنا".. الطفل النوبى يتحدى الفيروس بأغنية جديدة (فيديو) الطفل النوبي
كتب آسر أحمد - أسوان – عبد الله صلاح

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أطل الطفل النوبي الشهير "عبد الله أحمد عبد الرازق"، صاحب الصوت العذب الذي انتشر مؤخراً عبر منصات السوشيال ميديا، بأغنية جديدة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والذي أودي بحياة الالاف من مختلف أنحاء العالم وأصاب عشرات الآلاف.

وظهر الطفل النوبي الذي يطلق عليه "طفل الجردل" في مقطع فيديو جديد وهو يغني أغنية "كورونا"، ويقول فيها: "يا كورونا مالك ومالنا، يا كورونا سبينا فحالنا، احنا الى فينا مكفينا، ايه الي جايبك عندينا، ملكيش مكان وسطينا، يا كورونا مالك ومالنا يا كورونا سبينا فحالنا".

الطفل عبد الله أحمد عبد الرازق، الشهير بـ"عبد الله الكلحاوى" ابن محافظة أسوان وتحديداً قرية كلح الجبل مركز إدفو، والذى أصبح حديث السوشيال ميديا بعد أن حقق فيديو له يغنى فيه "بنت الجيران" ماسكاً بيده "الجردل" تريند على مواقع التواصل الاجتماعى.

الطفل النوبي
الطفل النوبي

الطفل عبد الله يبلغ من العمر 13 سنة، ويدرس بالصف الثالث الإعدادى، ينتمى لأسرة بسيطة مكونة من 5 أفراد، إلا أنه الوحيد من بين أشقاءه الذى أحب الغناء ومارس موهبته بالغناء مبكراً بعد أن أصبح بارعاً فى حفظ كلمات الأغانى سريعاً.

ويمارس الطفل موهبته فى الغناء وسط أسرته وأطفال الجيران وبعد المهتمين من الكبار، ممسكاً بيده "جردل بلاستيك" ويردد أشهر الأغانى فى مصر، وسط تصفيق وتحية من الجالسين حوله.


طفل النوبة

كورونا

فيروس كورونا

أغنية فيروس كورونا

اخبار المحافظات

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