اليوم السابع
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وزارة السياحة تدعو للبقاء في المنزل: ابقوا آمنين والشمس ستشرق بعد العاصفة

الجمعة، 20 مارس 2020 06:50 م
وزارة السياحة تدعو للبقاء في المنزل: ابقوا آمنين والشمس ستشرق بعد العاصفة حملة السياحة
كتبت آمال رسلان 

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أطلقت وزارة السياحة والآثار حملة لشعوب العالم للمساهمة فى الحد من انتشار فيروس كورونا، تدعوا فيها الجميع إلى البقاء بالمنزل، والحفاظ على سلامتهم حتى تزول العاصفة، وأطلقت على الحملة "رسالة طمأنة من الفرعون الذهبي توت عنخ آمون إلى المصريين وشعوب العالم".

وتضمنت الحملة صورة للفرعون الذهبى توت عنخ أمون، ويقول فى رسالة للعالم "لآلاف السنين التى كنت شاهدا عليها، تعلمت أن الشمس دائما تشرق بعد مرور العاصفة"، "ابقوا بالمنزل.. ابقوا امنين" وكانت وزارة السياحة والاثار قد اتخذت عددا من الإجراءات اللازمة والتدابير الاحترازية المتطلبة للتعامل مع الأمر خلال الفترة القادمة في ضوء قرار الحكومة بتعليق الطيران ابتداء من ظهر يوم الخميس الموافق 19مارس و حتي 31مارس الجاري.

واكد وزير السياحة والاثار ضرورة استغلال هذه الفترة في تطبيق كافة الإجراءات الوقائية، حيث تم الاتفاق مع شركتين عالميتين (بريفيريسك و تي يو ڤي نور) للبدء الفوري بتطهير الفنادق الثابتة والعائمة والمنتجعات والمنشآت السياحية بالإضافة الي الكشف علي كافة العاملين بالقطاع السياحي للاطمئنان علي سلامة حالتهم الصحية وعقد دورات توعوية لتعريفهم بأساليب وطرق الوقاية والحماية من الفيروسات والأمراض وكيفية تطبيق الطرق المثلي لتطهير ونظافة بيئة العمل. كما سيتم تطهير وتعقيم مباني الوزارة ومكاتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في أماكنها المختلفة بالإضافة الي أماكن تقديم الخدمات السياحية بالمتاحف والمواقع الاثرية.

  وقد أبدى اتحاد الغرف السياحية بكافة غرفه التعاون الكامل مع الوزارة لتقديم كافة التسهيلات اللوجستية والفنية لتطهير المنشآت السياحية والكشف علي العاملين بها. واكد وزير السياحة والآثار علي حرص الوزارة علي الحفاظ علي مصلحة العاملين بالقطاع السياحي موجها بضرورة الالتزام بصرف جميع مستحقاتهم بصفة منتظمة، ومؤكدا علي ان الوزارة ستتخذ إجراءات صارمة تجاه من يتعسف مع أيٍ من العاملين بالقطاع.  


السياحة

السياحة والاثار

الفرعون الذهبى

اخبار مصر

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