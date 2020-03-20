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نجيب ساويرس: "مش هعلن تبرعاتى.. دى حاجة بينى وبين ربنا وابدأوا بنفسكوا"

الجمعة، 20 مارس 2020 12:53 م
نجيب ساويرس: "مش هعلن تبرعاتى.. دى حاجة بينى وبين ربنا وابدأوا بنفسكوا" رجل الأعمال نجيب ساويرس
كتب محمد رضا

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علق رجل الأعمال نجيب ساويرس، على مطالبات البعض له بالكشف عن حجم تبرعاته الخيرية فى ظل أزمة تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث رفض الإفصاح عن تفاصيل تبرعاته، مطالبًا الناس بالبدء بأنفسها والتبرع دون الخوض فى تعليقات غير مفيدة.

 

وقال نجيب ساويرس، فى تغريدة عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، "أرجو من كل اللى بيسألونى أو يطلبوا منى التبرع لأزمة الكورونا أن يبدؤا بنفسهم الأول ويتبرعوا كل حسب مقدرته.. أما أنا فمش هعلن على اللى اتبرعت بيه لأنى ضد الإعلان.. وده بينى وبين ربنا بس.. وارحمونا من التعليقات غير المفيدة".

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ويأتى هذا بعدما لبى رجل الأعمال نجيب ساويرس، دعوات البقاء فى المنزل، تفاديا للإصابة بفيروس كورونا، والمنتشر حاليا فى كافة أنحاء العالم، حيث دعا الكثيرون إلى ضرورة البقاء فى المنزل خوفا من العدوى، ورغم استجابة ساويرس لهذه الدعوات، إلا أنه أعرب عن استياءه بسبب "الزهق والحبسة" من الجلوس فى المنزل.

 

وقال ساويرس عبر حسابه على "تويتر"، "برنامج اليوم .. الساعة 08:30 من السرير الى الحمام ... الخروج من الحمام الى المطبخ .. تناول الإفطار"، وتابع، "بعد الإفطار سنقوم بزيارة الغرف .. الساعة 13:00 الاكل فى المطبخ .. والساعة 14:30 سيستا على الكنبة، وبعدالظهر زيارة الصالة مع تقديم الشاى الساخن مع الكعك .. العودة فى وقت متأخر الى السرير .. رحلة سعيدة".

 

وكان ساويرس قد ظهر مع النجم محمد رمضان وهما يرقصان على أغنية "رايحين نسهر"، ونشر محمد رمضان عبر حسابه الرسمى بموقع "انستجرام" فيديو له وهو يغنى على أغنية "رايحين نسهر" خلال حفلة فى أحد الملاهى الليلة وحينما جاء المقطع الخاص بـ"بم بم بم" تفاعل نجيب ساويرس بالرقص مع محمد رمضان، وعلق رمضان قائلا: " صاحب الذهن الحاضر .. نجيب ساويرس".

 


فيروس كورونا المستجد

تحدى الخير

نجيب ساويرس

الوقاية من كورونا

كوفيد 19

محمد رمضان

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