اليوم السابع
Ads
الجمعة، 20 مارس 2020 08:16 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

منظمة العفو: غلق أجزاء بالمنطقة الصناعية بالدوحة بسبب مئات الإصابات بكورونا

الجمعة، 20 مارس 2020 07:07 م
منظمة العفو: غلق أجزاء بالمنطقة الصناعية بالدوحة بسبب مئات الإصابات بكورونا كورونا
كتب أحمد عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت منظمة العفو الدولية، إغلاق أجزاء من المنطقة الصناعية في الدوحة بسبب مئات الإصابات بكورونا، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها.

وكان تقرير بالفيديو أعدته مؤسسة ماعت كشف عن الخسائر الكبرى التي تشهدها قطر، بسبب فيروس كورونا، وانتشاره بشكل كير في البلاد، وعدم اتخاذ السلطات القطرية برئاسة تميم بن حمد أي من الاحتياطات الخاصة بمواجهة الفيروس.

وأكد التقرير أن مونديال 2022 المفترض أن يجرى في الدوحة، أصبح مهدد بعد تأجيل مباريات تصفيات كأس العالم 2022.

وأضاف التقرير، أن ضمن تعطيل المونديال أن هناك فرار من العمالة الخارجية ومنع دخولهم إلى الدوحة، الأمر الذى يتسبب في عجز قطر من انتهاء الاستعدادات الخاصة بمونديال كأس العالم 2022، إضافة إلى أن منع دخول العمالة سيكون له اثر كبير سلبي على الانتهاء من المنشآت التي كانت تجهز لها الدوحة من أجل كاس العالم .

ولفت التقرير أن هناك أزمات كبيرة للغاية يواجهها تنظيم الحمدين مع زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا، وجعل قطر هي الأولى عربيا في أعداد المصابيين بهذا الفيروس.

 

 


العفو الدوليه

قطر

الدوحه

كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

بالأرقام.. اقتصاد الدوحة يتكبد خسائر بملايين الدولارات

الجمعة، 20 مارس 2020 02:19 م

كورونا يفضح تميم بن حمد.. تقارير تكشف تدهور الأوضاع بالدوحة.. فورين بوليسى: قطر الأكثر تضررًا من الفيروس بالمنطقة.. "بلومبرج": العمال يواجهون أوضاعًا مأساوية داخل الحجر الصحى.. وانتشار الفيروس يزيد عزلة الحمدين

الجمعة، 20 مارس 2020 11:00 ص

كورونا يهزم الدوحة.. مونديال كأس العالم 2022 أصبح مهدد

الخميس، 19 مارس 2020 07:41 م

مربية أطفال الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني السودانية تتحدث عن حقوق الإنسان في قطر.. سحر عبد الباقي تتساءل عن سبب اعتداء أمن الدوحة عليها وحرمان الأطفال الشيخ سلطان من أبيهم

الخميس، 19 مارس 2020 04:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وفاة 627 إيطاليّا بفيروس كورونا اليوم.. وإجمالى الوفيات يرتفع لـ4032 حالة

وفاة 627 إيطاليّا بفيروس كورونا اليوم.. وإجمالى الوفيات يرتفع لـ4032 حالة

"الداخلية" تداهم مصانع بير السلم المنتجة للمطهرات والمنظفات مجهولة المصدر.. المتهمون استغلوا سعى المواطنين إلى الحصول على منتجات التعقيم لمواجهة كورونا.. وقانونيون: الحبس سنة عقوبة المخالفين

"الداخلية" تداهم مصانع بير السلم المنتجة للمطهرات والمنظفات مجهولة المصدر.. المتهمون استغلوا سعى المواطنين إلى الحصول على منتجات التعقيم لمواجهة كورونا.. وقانونيون: الحبس سنة عقوبة المخالفين

البنك الأهلى: تقليل عدد العملاء بالفروع لـ50% من سعة مقاعد الانتظار

البنك الأهلى: تقليل عدد العملاء بالفروع لـ50% من سعة مقاعد الانتظار

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 20-3-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 20-3-2020

حصلت عليها وزيرة الصحة فى زيارة بكين.. أسرار الوثيقة الصينية لمواجهة كورونا

حصلت عليها وزيرة الصحة فى زيارة بكين.. أسرار الوثيقة الصينية لمواجهة كورونا

الاتصالات تتيح الاتصال بالخطوط الساخنة لوزارة الصحة 105 و15335 مجانا

الاتصالات تتيح الاتصال بالخطوط الساخنة لوزارة الصحة 105 و15335 مجانا

الصحة تناشد العائدين من العمرة التزام منازلهم 14 يوما للوقاية من كورونا

الصحة تناشد العائدين من العمرة التزام منازلهم 14 يوما للوقاية من كورونا

المقاهى المخالفة تحت مجهر الداخلية.. غلق الكافتيريات والكافيهات بسبب كورونا.. الأمن يستهدف النوادى الليلية والمراكز التجارية فى الفترات المسائية.. والأهالى يعاونوا الشرطة فى مهمتهم لمنع الزحام والاختلاط

المقاهى المخالفة تحت مجهر الداخلية.. غلق الكافتيريات والكافيهات بسبب كورونا.. الأمن يستهدف النوادى الليلية والمراكز التجارية فى الفترات المسائية.. والأهالى يعاونوا الشرطة فى مهمتهم لمنع الزحام والاختلاط

واشنطن بوست تنشر صورة تكشف شطب كورونا من خطاب ترامب واستبدالها بالصينى

واشنطن بوست تنشر صورة تكشف شطب كورونا من خطاب ترامب واستبدالها بالصينى

التنمية المحلية توضح كيفية الإبلاغ عن مراكز الدروس الخصوصية لإغلاقها

التنمية المحلية توضح كيفية الإبلاغ عن مراكز الدروس الخصوصية لإغلاقها

تعرف على قرار غلق الأوقاف لدورات مياه المساجد × 10 نقاط

تعرف على قرار غلق الأوقاف لدورات مياه المساجد × 10 نقاط

بالأرقام.. كيف ستتأثر أفريقيا اقتصاديًا من تفشى وباء "كورونا" عالميًا؟

بالأرقام.. كيف ستتأثر أفريقيا اقتصاديًا من تفشى وباء "كورونا" عالميًا؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة