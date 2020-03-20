مقطع فيديو مضحك لترامب قبل بث كلمته فى البيت الأبيض

كتب خالد إبراهيم

يولى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اهتماما كبيرا بالتصدى لفيروس كورونا ومواجهته، حيث يخرج بشكل مستمر على الشعب الأمريكي، ولكافة وسائل الإعلام الأمريكي والعالمية، للحديث عن آخر التطورات، وكذا الأمور المتعلقة بعلاج الفيروس.

ولكن يبدو أنه في إحدى اللقاءات للرئيس الأمريكى ترامب، والتي سُجلت في البيت الأبيض، وبالتحديد مكتبه الرئاسي، قد نُسيت الكاميرات وبثها مازال مستمرا دون أن ينتبه أحد، لترصد تحركات وايماءات وألفاظ من ترامب بشكل عفوى لا يظهر في الإعلام.

خلال برنامج The Daily Show الذى يقدمه الإعلامى تريفور نوح، سلط الضوء على المقطع الذى لم يُعرض لترامب وهو على الهواء دون أن يعلم هو بذلك.

وقال نوح، "لسبب غريب تركت الكاميرات لتسجيل ترامب قبل أن يبدأ فعليًا في التحدث .. رأينا ترامب الحقيقى .. وبصراحة، كان هذا الموقف كوميديا جدا"

وتابح نوح، تعقيبا على المقطع الذى بثه عبر برنامجه لترامب، "هل يمكنني فقط أن أقول، أن هذه هي المرة الأولى في حياتي التى أشاهد فيها المشاهد المحذوفة لخطاب رئاسى .. فقد يكون سقوط أمريكا مخيفا لكن الغلطات كانت مضحكة"

وخلال المقطع تلفظ ترامب بألفاظ غير معتاد على رئيس جمهورية أن يقولها، حيث قال نوح، "كان من الغريب حقا أن نسمع رئيس فى المكتب البيضاوي يقول هذا اللفظ.