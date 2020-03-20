اليوم السابع
Ads
الجمعة، 20 مارس 2020 06:35 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

مصر تودع فصل الشتاء.. الربيع يبدأ جغرافيا غدا

الجمعة، 20 مارس 2020 04:59 م
مصر تودع فصل الشتاء.. الربيع يبدأ جغرافيا غدا اخر يوم فى الشتاء
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تودع مصر والبلاد الواقعة بالنصف الشمالى  للكرة الأرضية فصل الشتاء ، حيث شهد النصف الشمالى للكرة الأرضية حدوث الاعتدال الربيعي هذه السنه اليوم الجمعة 25 رجب 1441 الموافق 20 مارس الجارى عند الساعة (03:49 صباحا بتوقيت جرينتش) ، ليبدأ بذلك أول يوم في فصل الربيع فلكيا.
 
وهذا اليوم أشعة الشمس كانت عمودية على منطقة الاستواء وتتوزع الحرارة والإضاءة بشكل متساوي على نصفي الكرة الأرضية بينما المناطق الواقعة شمال وجنوب المنطقة الاستوائية تتلقى أشعة الشمس مائلة تتناقص من 90 درجة على خط الاستواء حتى الصفر في القطبين، وذلك بسبب ميل محور الارض بمقدار 23.5 درجة .
 
وأوضح تقرير للجمعية الفلكية بجدة، أن الاعتدال الربيعي يمثل نقطة فى مدار الأرض حول الشمس وهو أيضا علامة للحظة التي تعبر فيها الشمس "ظاهريا" خط الاستواء السماوي منتقلة من النصف الجنوبي إلى النصف الشمالي لقبة السماء.
 
وبشكل عام يفترض أن يكون طول النهار 12 ساعة والليل 12 ساعة ولكن هذا لا يحدث تماما لسببين : الأول أن الشمس قرص دائري وليست نقطة ضوئية مثل النجوم البعيدة كما تظهر بسماء الأرض، ومعظم التقاويم تربط شروق الشمس بالتلامس الأول بين حافتها بالأفق الشرقي وتحدد غروب الشمس عندما تلمس آخر حافة من قرص الشمس الأفق الغربي وهذا في حد ذاته يعطي حوالي 3 دقائق إضافية من ضوء النهار عند خطوط العرض المتوسطة .
 
أما السبب الثاني هو الانكسار الجوي، حيث يعمل الغلاف الجوي للأرض مثل عدسة أو منشور بحيث يرفع الشمس بمقدار 0.5 درجة عن موقعها الهندسي الحقيقي كلما اقتربت الشمس من الأفق، ومن باب الصدفة أن قطر الشمس الزاوي حوالي 0.5 درجة ، وهذا يعني عندما نرى الشمس على الأفق تكون في الواقع أسفل الافق، وهذا يؤدي إلى تقدم شروق الشمس ويؤخر غروبها ويضيف حوالي 6 دقائق من ضوء النهار عند خطوط العرض المتوسطة وبالتالي مزيد من ضوء النهار في يوم الاعتدال.
 
 
 
 

الفلك

الاعتدال الربيعى

فصل الربيع

الربيع

اخبار مصرية

اخبار مصر

اخر يوم فى الشتاء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ساعات وينتهى فصل الشتاء.. الجمعة 20 مارس بداية الاعتدال وإشارة البدء لفصل الربيع.. الشمس تتعامد على خط الإستواء وطول النهار والليل يتساويان بـ12 ساعة لكلٍ منهما.. جمعية فلكية: الفصل يستمر 92 يوما و17 ساعة

الخميس، 19 مارس 2020 12:29 ص

نصائح مهمة لمريض الربو فى فصل الشتاء.. منها تهوية المنزل جيدًا

السبت، 07 مارس 2020 03:00 ص

الأجواء شديدة البرودة.. الأرصاد تحذر: ما زلنا فى فصل الشتاء ووارد حدوث تقلبات جوية.. وللمواطنين: لا تخففوا الملابس.. انخفاض طفيف في درجات الحرارة 3 أيام وشبورة مائية على الطرق

الإثنين، 10 فبراير 2020 04:18 م

8 أطعمة تجعلك تشعر بالدفء خلال فصل الشتاء أهمها.. السمسم والفلفل الحار

الأربعاء، 05 فبراير 2020 01:30 ص

فوائد اليوسفى للصحة فى فصل الشتاء

الأربعاء، 05 فبراير 2020 01:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"الداخلية" تداهم مصانع بير السلم المنتجة للمطهرات والمنظفات مجهولة المصدر.. المتهمون استغلوا سعى المواطنين إلى الحصول على منتجات التعقيم لمواجهة كورونا.. وقانونيون: الحبس سنة عقوبة المخالفين

"الداخلية" تداهم مصانع بير السلم المنتجة للمطهرات والمنظفات مجهولة المصدر.. المتهمون استغلوا سعى المواطنين إلى الحصول على منتجات التعقيم لمواجهة كورونا.. وقانونيون: الحبس سنة عقوبة المخالفين

البنك الأهلى: تقليل عدد العملاء بالفروع لـ50% من سعة مقاعد الانتظار

البنك الأهلى: تقليل عدد العملاء بالفروع لـ50% من سعة مقاعد الانتظار

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 20-3-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 20-3-2020

حصلت عليها وزيرة الصحة فى زيارة بكين.. أسرار الوثيقة الصينية لمواجهة كورونا

حصلت عليها وزيرة الصحة فى زيارة بكين.. أسرار الوثيقة الصينية لمواجهة كورونا

الاتصالات تتيح الاتصال بالخطوط الساخنة لوزارة الصحة 105 و15335 مجانا

الاتصالات تتيح الاتصال بالخطوط الساخنة لوزارة الصحة 105 و15335 مجانا

الصحة تناشد العائدين من العمرة التزام منازلهم 14 يوما للوقاية من كورونا

الصحة تناشد العائدين من العمرة التزام منازلهم 14 يوما للوقاية من كورونا

المقاهى المخالفة تحت مجهر الداخلية.. غلق الكافتيريات والكافيهات بسبب كورونا.. الأمن يستهدف النوادى الليلية والمراكز التجارية فى الفترات المسائية.. والأهالى يعاونوا الشرطة فى مهمتهم لمنع الزحام والاختلاط

المقاهى المخالفة تحت مجهر الداخلية.. غلق الكافتيريات والكافيهات بسبب كورونا.. الأمن يستهدف النوادى الليلية والمراكز التجارية فى الفترات المسائية.. والأهالى يعاونوا الشرطة فى مهمتهم لمنع الزحام والاختلاط

واشنطن بوست تنشر صورة تكشف شطب كورونا من خطاب ترامب واستبدالها بالصينى

واشنطن بوست تنشر صورة تكشف شطب كورونا من خطاب ترامب واستبدالها بالصينى

التنمية المحلية توضح كيفية الإبلاغ عن مراكز الدروس الخصوصية لإغلاقها

التنمية المحلية توضح كيفية الإبلاغ عن مراكز الدروس الخصوصية لإغلاقها

تعرف على قرار غلق الأوقاف لدورات مياه المساجد × 10 نقاط

تعرف على قرار غلق الأوقاف لدورات مياه المساجد × 10 نقاط

بالأرقام.. كيف ستتأثر أفريقيا اقتصاديًا من تفشى وباء "كورونا" عالميًا؟

بالأرقام.. كيف ستتأثر أفريقيا اقتصاديًا من تفشى وباء "كورونا" عالميًا؟

"الكول سنتر والإنترنت".. كيف تتجنب الزحام وتستخرج الأوراق الرسمية من المنزل؟

"الكول سنتر والإنترنت".. كيف تتجنب الزحام وتستخرج الأوراق الرسمية من المنزل؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة