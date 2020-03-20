مصر تودع فصل الشتاء.. الربيع يبدأ جغرافيا غدا

كتب محمود راغب

تودع مصر والبلاد الواقعة بالنصف الشمالى للكرة الأرضية فصل الشتاء ، حيث شهد النصف الشمالى للكرة الأرضية حدوث الاعتدال الربيعي هذه السنه اليوم الجمعة 25 رجب 1441 الموافق 20 مارس الجارى عند الساعة (03:49 صباحا بتوقيت جرينتش) ، ليبدأ بذلك أول يوم في فصل الربيع فلكيا.

وهذا اليوم أشعة الشمس كانت عمودية على منطقة الاستواء وتتوزع الحرارة والإضاءة بشكل متساوي على نصفي الكرة الأرضية بينما المناطق الواقعة شمال وجنوب المنطقة الاستوائية تتلقى أشعة الشمس مائلة تتناقص من 90 درجة على خط الاستواء حتى الصفر في القطبين، وذلك بسبب ميل محور الارض بمقدار 23.5 درجة .

وأوضح تقرير للجمعية الفلكية بجدة، أن الاعتدال الربيعي يمثل نقطة فى مدار الأرض حول الشمس وهو أيضا علامة للحظة التي تعبر فيها الشمس "ظاهريا" خط الاستواء السماوي منتقلة من النصف الجنوبي إلى النصف الشمالي لقبة السماء.

وبشكل عام يفترض أن يكون طول النهار 12 ساعة والليل 12 ساعة ولكن هذا لا يحدث تماما لسببين : الأول أن الشمس قرص دائري وليست نقطة ضوئية مثل النجوم البعيدة كما تظهر بسماء الأرض، ومعظم التقاويم تربط شروق الشمس بالتلامس الأول بين حافتها بالأفق الشرقي وتحدد غروب الشمس عندما تلمس آخر حافة من قرص الشمس الأفق الغربي وهذا في حد ذاته يعطي حوالي 3 دقائق إضافية من ضوء النهار عند خطوط العرض المتوسطة .

أما السبب الثاني هو الانكسار الجوي، حيث يعمل الغلاف الجوي للأرض مثل عدسة أو منشور بحيث يرفع الشمس بمقدار 0.5 درجة عن موقعها الهندسي الحقيقي كلما اقتربت الشمس من الأفق، ومن باب الصدفة أن قطر الشمس الزاوي حوالي 0.5 درجة ، وهذا يعني عندما نرى الشمس على الأفق تكون في الواقع أسفل الافق، وهذا يؤدي إلى تقدم شروق الشمس ويؤخر غروبها ويضيف حوالي 6 دقائق من ضوء النهار عند خطوط العرض المتوسطة وبالتالي مزيد من ضوء النهار في يوم الاعتدال.