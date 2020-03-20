اليوم السابع
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مصابة بريطانية بكورونا تكافح لالتقاط أنفاسها من العناية: لا تستهينوا بالفيروس

الجمعة، 20 مارس 2020 02:30 م
مصابة بريطانية بكورونا تكافح لالتقاط أنفاسها من العناية: لا تستهينوا بالفيروس بريطانية من اخل العناية المركزة للتوعية بكورونا
كتبت إيناس البنا

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حذرت امرأة من "عدم المخاطرة" في الحصول على عدوى الفيروس التاجي، بعد دخولها المستشفى للالتهاب الرئوي.وقامت تارا جين لانجستون ، 39 عامًا ، بتسجيل فيديو لبث رسالة من وحدة العناية المركزة في مستشفى هيلينجدون في غرب لندن،  حيث تم وضعها  يوم الجمعة الماضي واختبرت إيجابية لـ COVID-19 يوم الأحد.
 
قامت الأم لطفلين بعمل مقطع الفيديو لتحذيرزملائها في العمل وفقا لتقرير جريدة " ديلى ميل اون لاين" البريطانية، وقد انتشرت منذ ذلك الحين، حيث وصفت التجربة المروعة في علاج الالتهاب الرئوي.
 
وقالت: "أنا في وحدة العناية المركزة ولا أستطيع التنفس بدون هذا " فى إشارة إلى جهاز التنفس الصناعى"،  لقد اضطروا لخياطته في الشريان.
"لدي قنية وقنية أخرى فى يدي الاثنتين،  وقسطرة للبول، أنا في الواقع أفضل بعشر مرات مما كنت عليه من قبل، لقد فقدت عدد الأيام".
 
 
وأضافت: "إذا كان لا يزال أحد يدخن ، اترك السجائر الآن لأنني أخبرك الآن أنك بحاجة إلى رئتيك، ومن فضلك ، لا أحد منكم يستهين بالأمر، جسدي يحارب المرض، لذا مرة أخرى لا تغامر"، والآن يمكن رؤيتها وهي تتلهف من أجل التنفس وتكافح للتحدث بسبب نقص الأكسجين.
 
ووفقا للتقارير، بدأت المرأة البريطانية، تشعر بالإعياء لأول مرة منذ 11 يومًا بعد عطلة ببولندا مع زوجها وابنتيه، وقد تم تشخيصها لأول مرة بإصابة في الصدر وأعطيت مضادات حيوية ولكنها تم نقلها إلى المستشفى بعد تدهور صحتها الأسبوع الماضي.
 
البريطانية من داخل العناية
البريطانية من داخل العناية
 
قال زوجها ريتشارد ، 34 سنة ، إن أول أعراضها كانت طعنات في ظهرها ورئتيها ، مما جعل التنفس صعبًا، وبعد أيام ، بدأت ترتجف وتهتز على الرغم من تناول الباراسيتامول والإيبوبروفين، ثم تم نقلها مباشرة إلى العناية المركزة .
 
 

فيروس كورونا

اعراض فيروس كورونا

الباراسيتامول وكورونا

اضرار فيروس كورونا

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