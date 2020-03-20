مش أى حاجة هتقضى على كورونا.. الكلور والكحول مع الخل أخطر وصفات التطهير

كتبت نهير عبد النبى

"عشان تقضى على الفيروس اخلطى الكلور مع الكحول أو الخل الأبيض وعقمى بيهم البيت"، من أكثر الوصفات التى تداولها السيدات عبر الفيس بوك كنوع من القضاء على فيروس كورونا، ولكنها من أخطر الوصفات التى تسبب غازات سامة قد تؤدى للوفاة.

وحسب ما ذكره موقع bamail فأن هناك بعض الوصفات التى يجب الامتناع عن خلطها مع بعض للوقاية من اضرارها ومخاطرها على الصحة وهي

1: خلط الكحول مع الكلور



يحتوي الكحول على الإيثانول أو الأيزوبروبيل، ويحتوى الكلور على حمض الهيدروكلوريك والكلورواسيتون أو ثنائي كلورو أسيتون ومع خلط هذه المركبات مع بعض يسبب غازات سامة تؤدى لتلف الجهاز العصبى والرئتين والكليتين والكبد ، كما انه يؤثر على البشرة ويسبب الالتهابات الشديدة، وكما تؤدى المستويات العالية من الكلوروفورم إلى الغثيان والاغماء وقد يسبب الوفاة.

2:مادة الامونيا مع الخل الابيض



بعض المواد المطهرة تحتوى على مادة الامونيا وعند خلطها مع الكلور تستت تلف فى الجهاز التنفسى، وفى حالة وجود كميات عالية من الامونيا يسبب ذلك متفجرات وغازات قاتلة.

3: الخل والكلور



تعتقد السيدات أن خلط الكلور مع الخل يعمل على تطهير المنزل والقضاء على فيروس كورونا ولكنه من أخطر الوصفات التى تسبب مخاطر على الصحة، حيث ينتج عنه أبخرة من الكلورامين والكلور السام الذى يسبب حروق فى العين والرئتين ويسبب الاختناق.

4:الخل وبيروكسيد الهيدروجين



من المركبات التى تسبب مشاكل صحية عديدة منها تهيج الجلد والعينين والتهابات الحلق والأنف.