مشاجرة بين مواطنين فى طابور سوبر ماركت بفرنسا بسبب كورونا.. فيديو

كتب محمد شعلان

أصيب مواطنو فرنسا بحالة من الذعر بسبب تفشي فيروس كورونا وارتفاع أعداد الوفيات والإصابات، وبدأ يتسرب إلى شعور كل مواطن أن الوباء القاتل سيصيبه لا محالة، هذا ما أظهرته لقطات فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي لمتسوقين فرنسيين يتشاجران ويتبادلان اللكمات والضرب بسبب عدم الحفاظ على مسافة آمنة بينهما داخل طابور الانتظار أمام سوبر ماركت لشراء مستلزمات التعقيم والتطهير خوفا من تفشي عدوى فيروس كورونا.

وفي وقت سابق، أفادت قناة سكاى نيوز عربية فى خبر عاجل لها، أمس الخميس، أن فرنسا أعلنت تسجيل 108 وفيات بسبب فيروس كورونا القاتل خلال الـ 24 ساعة الماضية.

من جانب آخر أعلنت وسائل إعلام فرنسية إصابة الأمير ألبرت أمير موناكو بفيروس كورونا، وسجلت فرنسا أول أمس الأربعاء وفاة 89 شخصا بفيروس كورونا في أقل من 24 ساعة، لترتفع حصيلة الضحايا منذ ظهور الوباء على أراضيها إلى 264 وفاة، وإصابة 9130 شخصا، 921 منهم في غرف الإنعاش وعمر نحو نصفهم أقل من 60 عاما وفق آخر حصيلة رسمية أعلنتها السلطات.

وووفقا لـ"فرانس 24"، أجرت السلطات الصحية خلال الأربعاء الماضي، 4000 اختبار عن الإصابة بالفيروس، ليرفع عدد الاختبارات على المواطنين منذ بدء الوباء إلى 42500 اختبار. وصارت هذه التحاليل لا تمارس على الجميع، ولكن مقتصرة فقط على الأشخاص الذين يعانون من صعوبات في التنفس، بالإضافة إلى ظهور أعراض الحمى والسعال عليهم.

وأعلنت مجوعة "سانوفي" الدوائية الفرنسية الثلاثاء أن "بلاكنيل"، الدواء المضاد للملاريا الذي تنتجه، برهن على نتائج "واعدة" في معالجة مرضى بفيروس كورونا المستجد وبالتالي فهي مستعدة لأن تقدم إلى السلطات الفرنسية ملايين الجرعات منه وهي كمية كافية لمعالجة 300 ألف مريض محتمل.