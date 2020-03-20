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محافظة الأقصر تبدأ حملة تعقيم المساجد لمكافحة فيروس "كورونا"

الجمعة، 20 مارس 2020 11:46 ص
محافظة الأقصر تبدأ حملة تعقيم المساجد لمكافحة فيروس "كورونا" الأقصر تنطلق فى جمعة تعقيم المساجد
الأقصر – أحمد مرعى

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شهدت محافظة الأقصر على مدار الساعات الماضية حملات مكثفة للتعقيم والتطهير للتسلح ضد "فيروس كورونا" ومكافحته قبل توافد المصلين على المساجد لأداء صلاة الجمعة، إذ استمرت عمليات التعقيم والتطهير داخل مساجد الأقصر حفاظاً على سلامة المصلين، وذلك في ظل ما تمر به البلاد من انتشار مرض "فيروس كورونا" وجاءت الحملات بناء على التعليمات الواردة من قبل وزارة الأوقاف ومن قبل توجيهات الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر.

 

وانطلقت حملات تطهير وتعقيم المساجد بقيادة الشيخ سمير خليل مدير إدارة أوقاف بندر الأقصر، والذي قاد بحملة مكبرة في تعقيم وتطهير داخل المساجد لخدمة رواد المسجد قبل صلاة الجمعة، ففى مسجد أبو عياد بالأقصر قام الشيخ بدوى محمد سيد إمام مسجد أبو عياد وبرفقة العاملين بالمسجد بتعقيم وتطهير المسجد داخلياً حرصاً على سلامة رواد المسجد.

 

وعلى جانب آخر، صرح الشيخ مبارك على إمام مسجد سيدي أبي الحجاج الأقصري الأشهر فى محافظة الأقصر، أنه تم على مدار الساعات الماضية العمل على قدم وساق فى عمليات التعقيم والتطهير المستمرة داخل مساجد الأقصر حفاظاً على سلامة المصلين، حيث تم إنهاء أعمال تعقيم المسجد وغلق الضريح بناءاً على تعليمات وزارة الأوقاف، وتبقى فقط المسجد الذي يفتح في موعد كل صلاة ويغلق بعدها مباشرةً، وذلك في ظل ما تمر به البلاد من انتشار مرض "فيروس كورونا" وبناءاً على التعليمات الواردة من قبل وزارة الأوقاف ومن قبل توجيهات فضيلة الشيخ سمير محمد خليل مدير إدارة أوقاف بندر الأقصر، والذي قاد بحملة مكبرة في تعقيم وتطهير داخل المساجد خلال الأيام الماضية.

 

وأضاف الشيخ مبارك على إمام مسجد سيدي أبو الحجاج الأقصري لـ"اليوم السابع"، أنه أشرف برفقة العاملين بالمسجد على عمليات التعقيم والتطهير للمسجد داخلياً حرصاً على سلامة رواد المسجد، وذلك في إطار مراعاة الظروف الراهنة والإسهام في غلق أي منفذ يمكن أن يكون سببا في انتقال "فيروس كورونا" من شخص لآخر نتيجة تعدد الاستخدام.

 

الأقصر تنطلق فى جمعة تعقيم المساجد وتتسلح بالتطهير والدعاء (1)
الأقصر تنطلق فى جمعة تعقيم المساجد وتتسلح بالتطهير والدعاء

 

الأقصر تنطلق فى جمعة تعقيم المساجد وتتسلح بالتطهير والدعاء (3)
الأقصر تنطلق فى جمعة تعقيم المساجد وتتسلح بالتطهير والدعاء

 

الأقصر تنطلق فى جمعة تعقيم المساجد وتتسلح بالتطهير والدعاء (4)
الأقصر تنطلق فى جمعة تعقيم المساجد وتتسلح بالتطهير والدعاء

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تعقيم مساجد الاقصر

مشاركة مجتمعية لمكافحة كورونا

فيروس كورونا

صلاة الجمعة

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