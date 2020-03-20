كوريا الجنوبية تقرر إجلاء رعاياها من إيطاليا بسبب كورونا

رويترز

قررت حكومة كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، إرسال طائرتين مستأجرتين لإجلاء رعاياها المتواجدين فى إيطاليا التى تزداد فيها حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد، ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية عن مسؤول كورى جنوبي، قوله إن حكومة سول قررت إرسال طائرتين بصورة مؤقتة لنقل الكوريين من إيطاليا بعد أن واجهت رابطة الجالية الكورية صعوبة فى استئجار طائرة مباشرة.



وقال المسؤول "إنه من المقدر أن نشغل طائرتين بصورة مؤقتة لإجلائهم، وتجرى حاليا مشاورات حول تفاصيل عن هذه الخطة".

يشار إلى أن 421 كوريا فى مناطق تخضع لإدارة القنصلية الكورية العامة فى ميلان وحوالى 150 من الكوريين تحت إشراف السفارة الكورية فى روما يرغبون فى العودة إلى وطنهم.



وسبق أن قامت حكومة كوريا الجنوبية بنقل رعاياها من كل من ووهان بالصين وسفينة سياحية فى اليابان. وفى السياق ذاته، أحضرت حوالى 80 من مواطنيها من إيران أمس باستخدام طائرة مستأجرة.



جدير بالذكر أن أعداد الوفيات بفيروس كورونا المستجد فى إيطاليا تجاوزت نظيرتها فى الصين، أمس، حيث ارتفعت أعداد الوفيات فى إيطاليا لتصل إلى 3405 حالات وفاة، فيما ارتفعت أعداد المصابين بالمرض فى عموم البلاد لتصل إلى أكثر من 41 ألف حالة إصابة جديدة، ما يعنى اكتشاف 5 آلاف و322 إصابة جديدة فى يوم واحد.