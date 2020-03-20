اليوم السابع
Ads
الجمعة، 20 مارس 2020 02:07 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

كوريا الجنوبية تقرر إجلاء رعاياها من إيطاليا بسبب كورونا

الجمعة، 20 مارس 2020 12:39 م
كوريا الجنوبية تقرر إجلاء رعاياها من إيطاليا بسبب كورونا كورونا
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت حكومة كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، إرسال طائرتين مستأجرتين لإجلاء رعاياها المتواجدين فى  إيطاليا التى  تزداد فيها حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد، ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية عن مسؤول كورى  جنوبي، قوله إن حكومة سول قررت إرسال طائرتين بصورة مؤقتة لنقل الكوريين من إيطاليا بعد أن واجهت رابطة الجالية الكورية صعوبة فى  استئجار طائرة مباشرة.


وقال المسؤول "إنه من المقدر أن نشغل طائرتين بصورة مؤقتة لإجلائهم، وتجرى  حاليا مشاورات حول تفاصيل عن هذه الخطة".
يشار إلى أن 421 كوريا فى  مناطق تخضع لإدارة القنصلية الكورية العامة فى  ميلان وحوالى  150 من الكوريين تحت إشراف السفارة الكورية فى  روما يرغبون فى  العودة إلى وطنهم.


وسبق أن قامت حكومة كوريا الجنوبية بنقل رعاياها من كل من ووهان بالصين وسفينة سياحية فى  اليابان. وفى  السياق ذاته، أحضرت حوالى  80 من مواطنيها من إيران أمس باستخدام طائرة مستأجرة.


جدير بالذكر أن أعداد الوفيات بفيروس كورونا المستجد فى  إيطاليا تجاوزت نظيرتها فى  الصين، أمس، حيث ارتفعت أعداد الوفيات فى  إيطاليا لتصل إلى 3405 حالات وفاة، فيما ارتفعت أعداد المصابين بالمرض فى  عموم البلاد لتصل إلى أكثر من 41 ألف حالة إصابة جديدة، ما يعنى  اكتشاف 5 آلاف و322 إصابة جديدة فى  يوم واحد.


كوريا الجنوبية

كورونا

ايطاليا

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الصحة تناشد العائدين من العمرة التزام منازلهم 14 يوما للوقاية من كورونا

الصحة تناشد العائدين من العمرة التزام منازلهم 14 يوما للوقاية من كورونا

المقاهى المخالفة تحت مجهر الداخلية.. غلق الكافتيريات والكافيهات بسبب كورونا.. الأمن يستهدف النوادى الليلية والمراكز التجارية فى الفترات المسائية.. والأهالى يعاونوا الشرطة فى مهمتهم لمنع الزحام والاختلاط

المقاهى المخالفة تحت مجهر الداخلية.. غلق الكافتيريات والكافيهات بسبب كورونا.. الأمن يستهدف النوادى الليلية والمراكز التجارية فى الفترات المسائية.. والأهالى يعاونوا الشرطة فى مهمتهم لمنع الزحام والاختلاط

واشنطن بوست تنشر صورة تكشف شطب كورونا من خطاب ترامب واستبدالها بالصينى

واشنطن بوست تنشر صورة تكشف شطب كورونا من خطاب ترامب واستبدالها بالصينى

التنمية المحلية توضح كيفية الإبلاغ عن مراكز الدروس الخصوصية لإغلاقها

التنمية المحلية توضح كيفية الإبلاغ عن مراكز الدروس الخصوصية لإغلاقها

تعرف على قرار غلق الأوقاف لدورات مياه المساجد × 10 نقاط

تعرف على قرار غلق الأوقاف لدورات مياه المساجد × 10 نقاط

بالأرقام.. كيف ستتأثر أفريقيا اقتصاديًا من تفشى وباء "كورونا" عالميًا؟

بالأرقام.. كيف ستتأثر أفريقيا اقتصاديًا من تفشى وباء "كورونا" عالميًا؟

"الكول سنتر والإنترنت".. كيف تتجنب الزحام وتستخرج الأوراق الرسمية من المنزل؟

"الكول سنتر والإنترنت".. كيف تتجنب الزحام وتستخرج الأوراق الرسمية من المنزل؟

السعودية تعلق رحلات الطيران الداخلى ونشاط الحافلات لمدة 14 يوما

السعودية تعلق رحلات الطيران الداخلى ونشاط الحافلات لمدة 14 يوما

حصاد مرحلة البناء.. تعرف على المشروعات المنفذة بالزراعة × 8 نقاط

حصاد مرحلة البناء.. تعرف على المشروعات المنفذة بالزراعة × 8 نقاط

لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية توضح حكم الصلاة بالجوانتى والكمامة

لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية توضح حكم الصلاة بالجوانتى والكمامة

كيف تعمل الإخوان على بث الرعب عبر نشر الشائعات والأكاذيب؟.. خبير يُجيب

كيف تعمل الإخوان على بث الرعب عبر نشر الشائعات والأكاذيب؟.. خبير يُجيب

جمعية فلكية: طولا النهار والليل يتساويان اليوم 12 ساعة لكل منهما

جمعية فلكية: طولا النهار والليل يتساويان اليوم 12 ساعة لكل منهما

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة