فيديو.. احتفال عن بعد بعيد الميلاد الـ 95 لجدة أمريكية فى العزل بسبب كورونا

كتبت ريم عبد الحميد

تلقت جدة أمريكية فرضت على نفسها عزلا صحيا بسبب كورونا مفاجأة من عائلتها التى جهزت لها احتفالا عن بعد بعيد ميلادها فى ظل تفشى وباء كورونا العالمى.

وبحسب ما قالت شبكة ABD News الأمريكية، فإن كاثلين، أو كاتى بيرنى المقيمة فى نيويورك فوجئت باحتفال عن بعد من أقاربها الذين غنوا لها " Happy Birth day".

وقامت حفيدتها بنشر الفيديو على انستجرام وحقق الكثير من المشاهدات، وقالت "قدمنا لها فقت أطيب التمنيات وجعلناها تعرف أننا نفكر بها".

ولدى كاتى سبعة أبناء و22 حفيد و29 أبناء أحفاد. وتم إلغاء حفل عيد ميلادها بسبب أزمة كوفيد 19 وتبقى الجدة العجوز نفسها على مسافة بعيدة عن الآخرين.

وكانت مراكز الوقاية من الأمراض الأمريكية قد قالت إن هناك مخاطر أكبر للبالغين من كبار السن، وأوصى مسئولو الصحة فى عدد من الولايات كبار السن بالبقاء فى المنزل مع استمرار الأزمة.

ووقف الحفيدة سارة بيرن وابن عمها و18 آخرين من أفراد العائلة أمام منزل كاتى يحملون اللافتات للاحتفال بعيد مولد الجدة التى كانت فى سعادة بالفة بهذه المفاجأة.

وكان حاكم كاليفورنيا، أكبر الولايات الأمريكية، قد وجه أمرا لسكانها البالغ عددهم نحو 40 مليون شخص، بالبقاء فى منازلهم لمنع انتشار فيروس كورونا، حيث قالت شبكة "سى إن إن" الأمريكية إن الأمر الصادر من الحاكم جافين نيوسوم يمثل أول القيود الإلزامية على مستوى الولاية يصدر فى الولايات المتحدة للمساعدة على مكافحة تفشى الوباء، حيث بدأ القرار فى التنفيذ بدءا من منتصف ليل الجمعة، ويشمل إعفاء للخدمات الرئيسية مثل السلامة العامة والرعاية الطبية.