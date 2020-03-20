فض سوق للقط والكلاب بميدان الزراعة بالشرقية لمواجهة كورونا.. صور

الشرقية- فتحية الديب

فضت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، بإشراف اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، بالتنسيق مع المحليات بمجلس مدينة الزقازيق، برئاسة المحاسب نبيل فاروق، رئيس مركز ومدينة الزقازيق، سوق للقطط والكلاب، صباح اليوم، تحت كوبري الزراعة بمنطقة الزراعة، وهو سوق أسبوعي لبيع القطط والكلاب والحيوانات وذلك لمواجهة فيرس كورونا، كما تم فض سوق بناحية أبوعميرة دائرة أول الزقازيق.

في سياق متصل أغلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، ما يقرب من 600 حضانة ومركز للدروس الخصوصية والعديد من الأسواق، بنطاق المحافظة، وشدد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع إدارتي شئون البيئة والإشغالات برئاسة المركز وقوات الشرطة بشن حملات مكثفة على جميع الحضانات ومراكز الدروس الخصوصية بجميع انحاء المحافظة ، وإخطار المدرسين بتطبيق التعليمات وعدم مخالفتها لتجنبهم للمساءلة القانونية .

وأكد محافظ الشرقية، الدكتور ممدوح غراب، أن الحملات تأتى فى إطار الإجراءات الاحترازية التى تتخذها المحافظة لتنفيذ لتوجيهات الحكومة بمنع التجمعات والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، مؤكدا أنه أصدر تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والاحياء باتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين، مناشد المواطنين بالابتعاد عن الأماكن المزدحمة وعدم التواجد بها، مثل الكافيهات والمطاعم والـ"سيبرات" الموجودة بأنحاء المحافظة حرصا على سلامتهم والحد من انتشار الامراض الفيروسية والمعدية.

وكان المحافظ اصدر قراراً بمنع تنظيم وإقامة الأسواق الأسبوعية وأسواق الماشية وتجمعات الأسواق الشعبية والباعة الجائلين بنطاق المحافظة حتى نهاية الشهر الجاري ، وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين، وتفعيلا للإجراءات الاحترازية التى تتخذها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره .شدد على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مدير مديريات ( التموين - الصحة - الطب البيطري) بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الاسواق والمحال التجارية للتأكد من توافر كافة السلع الغذائية والأساسية بالأسواق والاطمئنان على صلاحيتها ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.