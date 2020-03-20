اليوم السابع
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فرح مصرى بالكمامة والأفرول الطبى يتحدى العزل فى المنزل.. فيديو وصور

الجمعة، 20 مارس 2020 04:37 م
فرح مصرى بالكمامة والأفرول الطبى يتحدى العزل فى المنزل.. فيديو وصور الزواج فى زمن كورونا
كتب محمد رضا

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الحب فى زمن كورونا أو الزواج فى زمن كورونا، عبارات ترددت كثيرًا خلال الأشهر القليلة الماضية لتعكس إصرار الناس على تنظيم حفلات الزفاف رغم مخاطر تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، خاصة فى ظل تحذير منظمة الصحة العالمية بضرورة تجنب أماكن التجمعات وضرورة البقاء فى المنزل، لكن يبدو أن البعض لا يبالى ويعيش حياته كما هى دون الالتزام بالنصائح والتوجيهات الطبية الصادرة لتجنب الإصابة بالمرض القاتل.

وفى هذا الإطار، تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو لحفل زفاف فى مصر، وقد استغل أصدقاء العريس موجة الاهتمام بفيروس كورونا وأخباره حول العالم، وفاجئوه بفقرة استعراضية ارتدوا خلالها "أفارول طبى"، شبيه بالأفارول الوقائى الذى يستخدمه الأطباء للوقاية من العدوى أثناء متابعتهم للمرضى، كما ارتدى بعض أصدقاء العريس كمامات، فيما راح آخرون يرقصون غير مرتدين كمامات للوقاية.

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ورغم امتلاء قاعة الأفراح بالضيوف، إلا أن أغلب المتواجدين داخل قاعة الفرح لم يرتدوا "أقنعة واقية"، سوى سيدة واحدة فقط ظهرت فى مقطع الفيديو وكانت ترتدى كمامة، هذا إضافة إلى بعض أصدقاء العريس الذين شاركوا فى الرقصة الجماعية والتفوا حوله وبرفقته العروس، لكن لم يتضح من خلال نشر مقطع الفيديو عبر منصات التواصل الاجتماعى، فى أى محافظة نظم هذا الفرح، أو توقيته بشكل محدد، إلا أنه يتضح إقامته فى فصل الشتاء، كون بعض الضيوف يرتدون ملابس شتوية.

 

ويأتى هذا فى وقت تشدد فيه منظمة الصحة العالمية، على نصائحها للشعوب حول العالم من أجل مواجهة تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، والوقاية من الإصابة بالفيروس القاتل الذى اعتبرته المنظمة وباءً عالميًا، حيث تحث الصحة العالمية المواطنين على البقاء داخل المنزل والبعد عن التجمعات.

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وفى إحدى نصائحها، قالت منظمة الصحة العالمية، "محاربة مرض (كوفيد 19) ليست مسئولية الحكومات وحدها، المجتمعات أيضا يقع عليها دور كبير فى مواجهة المرض.. ابقى فى منزلك واتبع تعليمات الوقاية الموصى بها".

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