عبد الرحيم على يعلن تبرعه بـ 100 ألف جنيه دعما لجهود الدولة في مواجهة كورونا

ـ النائب يطالب مجلس الوزراء بتخصيص رقم حساب للتبرعات

أعلن النائب عبد الرحيم علي رئيس مجلس ادارة مؤسسة البوابة نيوز عن تبرعه بمبلغ مائة الف جنيه لدعم جهود الدولة في مواجهة فيروس كورونا.

وطالب علي، الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بسرعة تخصيص رقم حساب موحد في جميع البنوك لتلقي تبرعات رجال الأعمال والمواطنين المصريين الخاصة بأزمة وباء كورونا.

وكان النائب عبد الرحيم علي، قد أطلق مبادرة تحدي الخير، وتكفل بدعم 200 أسرة في دائرته الدقي والعجوزة ومسقط رأسه بمحافظة المنيا، حيث سيوفر لهذه الأسر كل ما تحتاجه من مواد غذائية ومواد تعقيم ونظافة حتي يساعدهم في البقاء بمنازلهم طيلة الفترة التي حددتها الدولة.

وناشد عبد الرحيم علي، رجال الاعمال المصريين، وزملائه أعضاء مجلس النواب أن ينضموا إلى هذه المبادرة لمساندة الأسر المصرية التي لن تقوى على المكوث في المنازل دون توفير احتياجاتها.