طائرة إسعاف خاصة تنقل أمريكيا أصيب بفيروس كورونا في رحلة أوروبية.. فيديو

قامت السلطات الأمريكية بنقل أحد سكان جنوب كاليفورنيا أصيب بفيروس كورونا على متن طائرة إسعاف جوي خاصة من أوروبا، وعرضت شبكة ABC News الأمريكية، لحظة هبوط طائرة الإسعاف وعلى متنها المصاب مع طاقم يرتدى بدلات واقية، وتم نقل المصاب على الفور إلى غرفة العزل في مقاطعة أورانج في ولاية كاليفورنيا.

FLOWN FOR TREATMENT: A Southern California resident infected with COVID-19 arrived at LAX on a private air-ambulance from Aruba, with staff in full biohazard protective gear.



The patient was transported to an isolation chamber in Orange County. https://t.co/Zi65rcz9Xy pic.twitter.com/Tpfnx75Ekb