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طائرة إسعاف خاصة تنقل أمريكيا أصيب بفيروس كورونا في رحلة أوروبية.. فيديو

الجمعة، 20 مارس 2020 05:18 م
طائرة إسعاف خاصة تنقل أمريكيا أصيب بفيروس كورونا في رحلة أوروبية.. فيديو لحظة وصول المصاب الامريكى
كتب محمد شعلان

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قامت السلطات الأمريكية بنقل أحد سكان جنوب كاليفورنيا أصيب بفيروس كورونا على متن طائرة إسعاف جوي خاصة من أوروبا، وعرضت شبكة ABC News الأمريكية، لحظة هبوط طائرة الإسعاف وعلى متنها المصاب مع طاقم يرتدى بدلات واقية، وتم نقل المصاب على الفور إلى غرفة العزل في مقاطعة أورانج في ولاية كاليفورنيا.

وكانت قد حذرت وزارة الخارجية الأمريكية، المواطنين من السفر الدولي ونصحت رعاياها، الذين ما زالوا في الخارج، إما بالعودة فورًا أو الاستعداد للبقاء بعيدًا في أماكن تواجدهم إلى أجل غير مسمى، وذلك في ضوء استمرار إغلاق حدود الولايات المتحدة وأوروبا لوقف الانتشار العالمي لفيروس كورونا الجديد.

لحظة وصول المصاب الامريكى
لحظة وصول المصاب الامريكى

 

نقل المصاب الى سيارة الاسعاف
نقل المصاب الى سيارة الاسعاف

 

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اليوم الجمعة، أن وزارة الخارجية رفعت مستوى تحذير السفر الدولي من المستوى الثالث إلى الرابع، وهو المستوى الأكثر خطورة بسبب جائحة فيروس "كورونا المستجد"، مما يعكس الصعوبة التي يواجهها آلاف الأمريكيين في العودة إلى الولايات المتحدة مع إغلاق الحدود وإلغاء شركات الطيران لرحلاتها الجوية.

 

وجاء في تحذير الخارجية الأمريكية: يجب على مواطني الولايات المتحدة الذين يعيشون خارج البلاد أن يرتبوا للعودة إلى الولايات المتحدة على الفور، ما لم يكونوا مستعدين للبقاء في الخارج لفترة غير محددة.

 

وأضاف البيان أن العديد من البلدان تعاني من تفشي "كوفيد-19" وتطبق قيود السفر والحجر الإلزامي وتغلق الحدود وتمنع غير المواطنين من دخول البلاد.

 

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أبلغ الصحفيين في البيت الأبيض بأن الولايات المتحدة تدرس دعوة الجيش لمساعدة المسافرين الذين تقطعت بهم السبل، ومن بينهم مئات الأمريكيين العالقين في بيرو بسبب كورونا، ولكنه لم يقدم تفاصيل حول هذا الشأن.


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نيويورك

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