اليوم السابع
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ضبط 5 صيدليات بالبحيرة لبيعها مطهرات وكحول مغشوش

الجمعة، 20 مارس 2020 10:13 م
ضبط 5 صيدليات بالبحيرة لبيعها مطهرات وكحول مغشوش اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة
البحيرة - ناصر جودة

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أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة تكثيف الجهود للرقابة على الأسواق وتطبيق الاجراءات اللازمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا بكافة أنحاء المحافظة.مشددا على ضرورة عرض أدوات التطهير والتعقيم للجمهور للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا واتباع القوانين والقرارات المنظمة فى بيع الأدوية والمستحضرات بالسعر الرسمى دون مغالاة. ووجه محافظ البحيرة القيادات التنفيذية بضرورة استمرار تلك الحملات حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

 

 وفى هذا السياق شنت إدارة الرقابة التموينية والتفتيش الصيدلى  حملة مكبرة على الأسواق والصيدليات. وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 4 صيدليات لحيازتهم وعرضهم 2684 عبوة أدوية وسرنجات منتهية الصلاحية وامتناعهم عن بيع الكمامات الطبية والكحول الايثيلى بقصد التربح غير المشروع. وتم ضبط أحد الصيدليات للاتجار فى الكحول المغشوش والذى تم تعبئته فى عبوات مدون عليها كحول 70 % وبداخلها مياه، وضبط 200 كمامة طبية و 72 عبوة كحول ايثيلى و3 جركن كحول مخفف بمياه.

 

كما تم المرور على 4 صيدليات للتأكد من توافر المطهرات والكحول اللازمة للتعقيم للحفاظ على صحة المواطنين وتم التنبيه بضرورة توافر وعرض المتاح لديهم من أدوات التطهير والتعقيم للجمهور وحسن التعامل مع المواطنين واتباع القوانين والقرارات المنظمة فى بيع الأدوية والمستحضرات بالسعر الرسمى.

 

يذكر أن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة قد وجه بتواصل   الحملات الوقائية واتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير اللازمة والتنسيق بين جميع الأجهزة التنفيذية للحد من انتشار فيروس كورونا وتجنب النزول إلى الشوارع والبقاء فى المنازل قدر الإمكان حرصا على سلامة المواطنين.وأشار محافظ البحيرة إلى وجود التنسيق والمتابعة المستمرة مع مديرية الصحة بالبحيرة لمتابعة أى حالات اشتباه أو إصابة بالمرض، و أنه تم رفع درجة الاستعداد بالقطاع الصحى بنطاق المحافظة لمواجهة أى مستجدات وفقاً للخطة الموضوعة فى هذا الشأن .

 

ويتم تطهير المساجد التى يتردد عليها أعداد كبيرة من المصلين عقب كل صلاة وتطهير المساجد الصغيرة قبل وبعد الصلاة ويتم التنسيق مع مسئولى الكنيسة بالمحافظة للتأكد من التطهير الدورى يومياً للكنائس والأديرة .وأكد محافظ البحيرة إلغاء كافة الاحتفالات والفعاليات والاجتماعات الكبرى بنطاق المحافظة والتي يترتب عليها أى تجمعات للمواطنين .


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