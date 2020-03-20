صور.. ضبط 5350 كمامة طبية وجوانتى طبى مجهول المصدر بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على التنسيق بين مديرية التموين وإدارات التفتيش الصيدلي بالمراكز والمدن للمرور الدوري على المؤسسات الصيدلية، لضبط سوق الدواء والتأكد من عدم وجود أى أدوية مغشوشة أو مهربة او منتهية الصلاحية، مشددا على ضرورة عرض أدوات التطهير والتعقيم للجمهور للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، واتباع القوانين والقرارات المنظمة في بيع الأدوية والمستحضرات بالسعر الرسمي دون مغالاة.

ووجه محافظ البحيرة القيادات التنفيذية بضرورة استمرار تلك الحملات حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

فى هذا السياق شنت إدارة الرقابة التموينية والتفتيش الصيدلي حملة مكبرة على الاسواق والصيدليات، عن ضبط 3550 كمامة طبية مجهولة المصدر وعدد 1800جوانتي طبي مجهول المصدر، كما ضبط على ادوية غير مصرح بتداولها بالسوق وغير مسجله بوزارة الصحة بأحد الصيدليات، كما تم ضبط كمية من الكحول الايثيلي مجهول المصدر بإحدى الصيدليات.

وفى هذا الصدد تم ضبط 12 صيدلية لبيعها ادوية منتهية الصلاحية ومطهرات ومستحضرات تعقيم مجهولة المصدر

من ناحية آخري، واصلت الإدارة التموينية بكوم حمادة حملاتها التموينية على الأسواق، أسفرت عن ضبط مصنع تعبئه مطهرات ومنظفات وذلك لمخالفه السجل الصناعي والقرار 113لسنه 94 وتم التحفظ به علي "طن ونصف كحول ايزو بروينول - 22 جركن اكوا اتش فور -48 جركن اكو يودين 22.5% سعت لتر -13جركن اكوا فينول 8% سعت 5 لتر -كميه من الفوارغ -كميه من الاستيكرات"

يذكر ان اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة قد وجه بتواصل الحملات الوقائية واتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير اللازمة والتنسيق بين جميع الأجهزة التنفيذية للحد من انتشار فيروس الكورونا وتجنب النزول إلى الشوارع والبقاء في المنازل قدر الإمكان حرصا على سلامة المواطنين.