صور.. تطهير الفنادق والمنشآت السياحية تنفيذا لتوجيهات محافظ جنوب سيناء

جنوب سيناء فايزة مرسال

أمر اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا والوقاية منه، وقامت مديرية الصحة والسكان بجنوب سيناء بإجراء عمليات تطهير ورش للفنادق والمنشآت السياحية، ضمن الإجراءات والتدابير الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد ، وجارى تطهير جميع المنشآت بمدن المحافظة

كما أصدر اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء - فى إطار تعليمات وزارة الصحة والسكان - باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وقامت اليوم الجمعة مديرية الصحة والسكان بجنوب سيناء بتطهير المساجد ودور العبادة، قبل وبعد صلاة الجمعة. وبدأت أعمال التطهير بمسجد الصحابة بالسوق القديم بشرم الشيخ ثم مسجد السلام و مسجد المصطفى ، وذلك ضمن الإجراءات والتدابير الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد وفيروسات الأنفلونزا الموسمية المعروفة.

ونظرا للإجراءات الاحترازية التى تتبعها الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، تقرر إلغاء جميع الأنشطة والتجمعات، و تأجيل الاجتماع التمهيدى الرابع للجنة التنظيمية العليا لمؤتمر بناء علامة الجودة المصرية فى السياحة الصحية والذى كان مقرر عقده يوم 28 مارس الجارى، إلى موعد آخر سيتم الاعلان عنه فى وقت لاحق. وتنفيذا لتعليمات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بخصوص أعمال الرش والتطهير لجميع المبانى الحكومية بالمحافظة والمبانى الملحقة والتابعة بالمراكز والمدن والمساجد والكنائس، تقرر وضع مطهرات فى أماكن ظاهرة والتنبيه على العاملين بالقيام بأعمال التطهير والوقاية بالإضافة للتأكد من وجود الملصقات وارشادات التوعية بالأماكن العامة لمجابهة انتشار فيروس كورونا.وتم تطهير وتعقيم مساجد المحافظة بالتنسيق مع مديرية الصحة ومجالس المدن ومديرية الأوقاف.



تطهير الفنادق والمنشآت السياحية تنفيذا لتوجيهات محافظ جنوب سيناء



تطهير الفنادق والمنشآت السياحية تنفيذا لتوجيهات محافظ جنوب سيناء