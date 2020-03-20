صور.. التفتيش الصيدلى بالأقصر يحرر 8 محاضر بحملات على الصيدليات

وخرجت تلك الحملات بمعرفة كل من أعضاء التفتيش الصيدلى بالأقصر برفقة مباحث التموين بالأقصر، وذلك بحملات التفتيش الموسعة والتى تشمل معظم مناطق محافظه الأقصر وهى (بندر الأقصر وضواحيها ومركز ومدينة أرمنت وضواحيها ومركز ومدينه إسنا) بهدف المرور على الصيدليات العامة ومحلات المستلزمات الطبية، وقد أسفرت أعمال تلك الحملة عن ضبط كميات من المستلزمات الطبية والأدوية منتهية الصلاحية، وتم تحرير عدد 8 محاضر شرطة للعرض على النيابة العامة لاتخاذ اللازم، ويأتى ذلك فى إطار حرص مديرية الشؤون الصحية وكافة أجهزة المحافظة على ضبط أي مخالفات من التجار والصيادلة من شأنها استغلال الأوضاع الحالية بالبلاد والتلاعب بأسعار المستلزمات الطبية.

وكان قد قاد التفتيش الصيدلى بمديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، خلال الأسبوع الماضى، حملات مكثفة بناء على تعليمات الدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالأقصر، والدكتورة نعمة عبد اللطيف مدير الإدارة العامة للصيدلة، وذلك بالتنسيق مع مباحث التموين على محلات المستلزمات الطبية، ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، وتكثيف الحملات بناء على تعليمات وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لضبط المخالفات ومواجهة جشع التجار.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 6000 جوانتى طبى و500 ماسك طبى و214 زجاجة كحول مجهولة المصدر وبدون فواتير، وذلك بغرض التخزين والتلاعب بالأسعار، وعلى الفور تم تحريز الكميات وتحرير محضرى شرطة برقم 3670 و3669 جنح قسم بندر الأقصر للعرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.