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صور.. أعمال مشروع الصرف الصحى فى دمنهور بتكلفة 11 مليون جنيه

الجمعة، 20 مارس 2020 05:27 م
صور.. أعمال مشروع الصرف الصحى فى دمنهور بتكلفة 11 مليون جنيه أعمال مشروع الصرف الصحى فى دمنهور بتكلفة 11 مليون جنيه
البحيرة - ناصر جودة

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وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بسرعة الانتهاء من أعمال إحلال وتجديد خط طرد الصرف الصحي بشارع عبد السلام الشاذلي بمدينة دمنهور ، مشدداً على الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد لإنهاء كافة المشروعات الخدمية فى مواعيدها المقررة وفقا للمواصفات والجودة  القياسية.

جاء ذلك خلال تفقده الأعمال الجاري تنفيذها بشارع عبد السلام الشاذلي ، حيث يتم إحلال وتجديد خط  طرد الصرف الصحي بقطر 630مم بطول 1000 متر ، وذلك ضمن مشروع إحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي بدمنهور ، بتكلفة إجماليه 11 مليون جنيه ، حيث تم الانتهاء من 400 م.ط بنسبة تنفيذ 40 % ومن المقرر الانتهاء منه خلال 15 يوم  .

ووجه محافظ البحيرة إدارة المرور بتعديل المحاور المرورية لشارع عبد السلام الشاذلي لحين الانتهاء من تلك الأعمال لتحقيق السيولة المرورية .

ورافق المحافظ خلال جولته المهندس حازم الأشموني السكرتير العام للمحافظة ومسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

يذكر أن اللجنة العليا للاستثمار برئاسة اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة قد وافقت على إقامه 24 مشروعا استثماريا مختلفا الأنشطة على أرض المحافظة، بتكلفة اجمالية 290 مليون جنيه، توفر 1485 فرصة عمل .

وتنوعت المشروعات الاستثمارية ما بين ثلاجات حفظ الخضر والفاكهة، ومحطات فرز وتعبئة ، واستخلاص الزيوت النباتية، ومحلات بيع مستلزمات الإنتاج الزراعى وبذور التقاوى .

كما شملت المشروعات إقامة مستودع للغاز، ومحطة تموين السيارات، وتسمين الماشية، والإنتاج الحيوانى، ومزارع دواجن فضلاً عن إنشاء مجزر آلى حديث.

ووجه محافظ البحيرة بتقديم كافة التيسيرات وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين والمتابعة الميدانية المستمرة للموقف التنفيذى لتلك المشروعات، لافتاً أنه سيتم إلغاء كافة الموافقات الممنوحة للمشروع فى حالة عدم الجدية فى التنفيذ.

 

أعمال مشروع الصرف الصحى فى دمنهور بتكلفة 11 مليون جنيه (1)
أعمال مشروع الصرف الصحى فى دمنهور بتكلفة 11 مليون جنيه 

 

أعمال مشروع الصرف الصحى فى دمنهور بتكلفة 11 مليون جنيه (2)
أعمال مشروع الصرف الصحى فى دمنهور بتكلفة 11 مليون جنيه 

 

أعمال مشروع الصرف الصحى فى دمنهور بتكلفة 11 مليون جنيه (3)
أعمال مشروع الصرف الصحى فى دمنهور بتكلفة 11 مليون جنيه

 

أعمال مشروع الصرف الصحى فى دمنهور بتكلفة 11 مليون جنيه (4)
أعمال مشروع الصرف الصحى فى دمنهور بتكلفة 11 مليون جنيه 

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