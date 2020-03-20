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صحيفة إيطالية: مصر أكثر أمانا على السائحين فى عام 2020

الجمعة، 20 مارس 2020 12:45 م
صحيفة إيطالية: مصر أكثر أمانا على السائحين فى عام 2020 شرم الشيخ
كتبت فاطمة شوقى

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تعتبر مصر من أكثر الدول التى يحلم بزيارتها الإيطاليون، وعلى الرغم من الوضع الصعب الذى يعانى منه العالم بسبب انتشار فيروس كورونا، فإن مصر تعتبر من أكثر الدول أمانا على السائحين فى عام 2020، فجمال الحضارة القديمة والثقافة الشعبية تعتبران من عوامل الجذب الرئيسية فى مصر، بالإضافة إلى أن الفيروس غير منتشر بالبلاد بفضل الإجراءات الصارمة التى تفرضها الدولة، حسبما قالت صحيفة "أجورافوكس" الإيطالية.

وأشارت الصحيفة على موقعها الإلكترونى إلى أن الإيطاليين يفتقدون فى المقام الأول زيارة مصر فى تلك الأوقات التى تتمتع بها بطقس معتدل، وذلك بسبب حظر السفر الذى تفرضه كلا الدولتين بسبب انتشار فيروس كورونا فى محاولة لاحتوائه.

وأوضحت الصحيفة أن هناك العديد من الأفلام والكتب والألعاب المستوحاة من حضارة مصر القديمة الرائعة، ومن بينها فيلم "آلهة مصر"عام 2016، من إخراج أليكس بروياس، وهو الذى أظهر الحضارة المصرية، وأيضا فيلم "لارا كروفت".

وعلى الرغم من أن مصر أيضا تعانى من فيروس كورونا مثل باقى دول العالم، إلا أنه بالنسبة لبعض الإيطاليين ليس سببا كافيا لحظر السفر إليها، حيث يعتبرونها أكثر أمانا من أى بلد آخر، فجميع الإيطاليين الآن يرغبون فى إنتهاء أزمة كورونا وعودة الحياة إلى طبيعتها للاستمتاع بالسفر إلى مصر مجددا، حسبما قالت الصحيفة الإيطالية.

واختتمت الصحيفة الإيطالية تقريرها، قائلة إن "مصر لا تزال لديها الكثير لتقدمه، وعلى الرغم من الأزمة الحالية إلا أنها ستستطيع الوقوف كما تفعل دائما ، فهى مليئة بالعجائب فضلا عن أنها دولة آمنة.

وأشارت الصحيفة إلى أن عدد الإصابات فى إيطاليا وصل إلى 41.035 شخص، و3405 حالة وفاة، ففى يوم واحد ارتفع عدد الإصابات بنسبة 14.9%، كما أن ارتفاع عدد الوفيات يعنى أنها تجاوز بالفعل عدد الوفيات فى الصين.

ويوجد حاليا 15757 مريضا فى المستشفى يعانون من الأعراض، كما يوجد 2498 في وحدة العناية المركزة و 14935 في عزلة منزلي.

 

 

 

 


مصر

ايطاليا

فيروس كورونا

كورونا

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