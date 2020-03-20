صحيفة إيطالية: مذبحة أطباء بسبب كورونا بعد وفاة 14 طبيبا حتى الآن

كتبت فاطمة شوقى

قالت صحيفة "كورييرى ديلا سيرا" الإيطالية إن فيروس كورونا فى إيطاليا تسبب فى "مذبحة للأطباء" فقد توفى أكثر من 14 طبيبا حتى الآن رغم جميع الإجراءات الوقائية التى قاموا باتخاذها، مشيرة إلى أن الأزمة فى الوقت الحالى هى كثرة عدد المرضى ونقص فى عدد الأطباء والأماكن فى المستشفيات.

ومن بين الأطباء الذين توفوا بسبب فيروس كورونا فى إيطاليا، جوزيبي فينزي، 62 عامًا، طبيبًا في مستشفى بارما، ولويجي فروسانتيه ، 71 عامًا ، الذى تقاعد العام الماضي ، كان من كومو ، وهي نفس المدينة التي يعيش فيها طبيب الرئة جوزيبي لاناتي ، 73 عامًا، كما توفي أنتونينو بوتافوكو ، 66 سنة ، وهو طبيب عام في برجامو ، يوم الأربعاء ، وتوفى لويجي أبلوندي ، 66 عامًا أيضًا ، المدير العام السابق لمستشفى كريما ، مدير عيادة أنسيل دي كريمونا.

وأشارت الصحيفة، إلى أن عدد من الأطباء الصينيون أكدوا أن الإجراءات فى إيطاليا لا تزال طفيفة، وينصحون بإغلاق كل شئ واحترام الحجر الصحى، حيث أنه لا يوجد خيار آخر لتجنب انتشار الفيروس.

وعقد عدد من الأطباء الصينيين مؤتمر صحفى فى مدينة لومبارديا مع السلطات المحلية، وحذروا من أن الإجراءات الضرورية لم يتم اتخاذها بعد فى إيطاليا فهناك الكثير من الناس فى الشوارع التى يجب فى الأساس أن تكون مغلقة لمنع المزيد من حالات الإصابة بالفيروس.

وظهر رئيس لومبارديا أتيليو فونتانا فى المؤتمر مرتديا الكمامة، برفقة رئيس الصليب الأحمر الصينى صن شووبنج، وشدد على أن " شووبنج هو الشخص الذى تعامل مع انتشار فيروس كورونا فى مدينة ووهان مباشرة، وقال إنه مندهش لرؤية الكثير من الناس فى الشوارع وهناك من يستخدم وسائل النقل العام وقليل جدا من الناس يرتدون الكمامات".

وقال شووبنج "لا توجد إجراءات صارمة بما فى الكفاية هنا فى إيطاليا، فإجراءات الحجر الصحى هى التى تقلل عدد المصابين بالفيروس، ولذلك يجب على الجميع البقاء فى المنازل، وعلى الجميع المساعدة فى احتواء الفيروس ، فحياة الناس هى أهم شئ، وليس لدينا خيار آخر بالحياة".

وأشارت الصحيفة إلى أن عدد الإصابات فى إيطاليا وصل إلى 41.035 شخص، و3405 حالة وفاة، ففى يوم واحد ارتفع عدد الإصابات بنسبة 14.9%، كما أن ارتفاع عدد الوفيات يعانى أنها تجاوز بالفعل عدد الوفيات فى الصين.

ويوجد حاليا 15757 مريضا فى المستشفى يعانون من الأعراض، كما يوجد 2498 في وحدة العناية المركزة و 14935 في عزلة منزلي.