شرطة باريس تعزز إجراءات التفتيش الأمني في محطات السكك الحديدية

(رويترز)

قالت الشرطة في العاصمة الفرنسية إن الشرطة ستعزز إجراءات التفتيش في محطات القطارات في باريس اعتبارا من اليوم الجمعة في الوقت الذي تكثف فيه السلطات إجراءات الإغلاق في محاولة لوقف تفشي فيروس كورونا.

وأضافت الشرطة أن أي ركاب لا يحملون الوثائق اللازمة لتبرير رحلتهم قد يواجهون غرامة قدرها 135 يورو (145 دولارا). (إعداد سها جادو للنشرة العربية)

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قالخلال اجتماع مجلس الدفاع، إن الدولة تواجه أزمة غير مسبوقة بشأن كورونا، وما زلنا في بداية الأزمة ونحن في سباق مع الزمن لمواجهة تفشي كورونا، وذلك حسبما أفادت فضائية العربية، في نبأ عاجل، منذ قليل.

وكان وزير الصحة فى فرنسا أوليفييه فيران، قال إن آثار الحجر الصحى الشامل فى البلاد، والذى بدأ فى فرنسا والذى من شأنه وقف انتشار فيروس كورونا المستجد، سيتم قياسه من 10 إلى 12 يوما، حيث يتوقع انخفاض عدد المرضى خلال هذه الفترة، وقال "فيران"، حسمبا ذكرت قناة "فرانس 24" الاخبارية، اليوم الأربعاء، إنه لا يمكنه القول بأن البلاد ستنتهى من الوباء خلال 12 يوما، مؤكدا أنه يوجد حتى الآن 2000 مكان مجانى للإنعاش فى المستشفيات الفرنسية.

وأضاف وزير الصحة الفرنسى، أيضا أنه وقع على نموذج طلب "نافذ على الفور" لشراء أكثر من 1000 جهاز تنفس إضافى لتحويل الأسرة إلى أسرة إنعاش.