حصاد مرحلة البناء.. تعرف على المشروعات المنفذة بالزراعة × 8 نقاط

كتبت : نورا فخرى

أكد التقرير الحكومى المقدم من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد إلى مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، تحت مسمى "حصاد مرحلة البناء للعام المالى 2018/2019"، الانتهاء من تنفيذ 6265 مشروعًا فى مختلف القطاعات والبرامج بتكلفة حوالى 466 مليار جنيه، منها 2.5 مليار جنيه فى تنفيذ 7 مشروعات بقطاع الزراعة.



وفى هذا الصدد نستعرض المشروعات المنفذة فى قطاع الزراعة فى ضوء التقرير الحكومى الذى حصل "اليوم السابع" عليه على النحو الأتى:

1- الانتهاء من مشروع تحديث الرى الحقلى بتكلفة 2.4 مليار جنيه ويهدف لزيادة الإنتاجية الفدانية وتوفير المياه واستفاد من المشروع 300 ألف أسرة ريفية.

2- الانتهاء من مشروع الخطة المتكاملة لتنمية حلايب وشلاتين بتكلفة 45 مليون جنيه.

3- الانتهاء من مشروع التغيرات المناخية بصعيد مصر بتكلفة 25 مليون جنيه.

4- مشروع تنمية المهارات.

5- الحرفية وتحسين الوضع الاقتصادى للمرأة فى صعيد مصر بتكلفة 23 مليون جنيه.

6- مشروع إنشاء مركز بحوث الصحراء بشلاتين بتكلفة 502 مليون جنيه.

7- مشروع تطوير وتنمية الموارد الطبيعية بمطروح.

8- مشروع إحلال وتجديد 4 وحدات بيطرية بعدد من المحافظات (بجهود ذاتية).



ويأتى التقرير الحكومى كأحد مخرجات المنظومة الوطنية للمتابعة والتقييم التى أطلقت خلال ذات العام، كأول أداة إلكترونية في مصر لقياس أداء الجهاز الإدارى للدولة، من خلال أكثر من 2800 مؤشر لقياس أداء، تمكن الحكومة المصرية من رصد ومتابعة وتقييم أداء كافة أجهزة الدولة لمعالجة نواحى القصور بإجراء تدخل عاجل، وتربط الموازنة العامة للدولة بما يضمن كفاءة تخصيص الموارد وتكون أساسًا عمليًا محفزًا على التميز الحكومى والمؤسسى.