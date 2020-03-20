حبس موظف بحى العامرية مكن صاحب مكتب استيرد من بناء عقار مخالف بالإسكندرية

تلقي اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، اخطار من ضباط الأموال العامة فرع الادارة بغرب الدلتا، يفيد بورود معلومات سرية بقيام موظف بأحد الأحياء بالإسكندرية، مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة، بإستغلال موقعه الوظيفى والتواطؤ مع مالك مكتب إستيراد وتصدير، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، له معلومات جنائية، وتمكينه من بناء عقار بدون ترخيص على قطعة أرض ملك إحدى الجمعيات بمنطقة كينج مريوط دائرة قسم شرطة ثان العامرية، وعدم إتخاذ الإجراءات القانونية بشأن تلك التعديات، الأمر الذى أدى إلى الإضرار بالمال العام والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير فضلاً عن تعريض حياة المواطنين للخطر وتأكد ذلك بسؤال الجهات المعنية.

توصل التحريات أن مالك مكتب الإستيراد محبوس حالياً بسجن برج العرب لقضاء عقوبة السجن ثلاث سنوات فى قضيتى شيكات وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام والقي القبض علي الموظف المذكور، وبمواجهته إعترف بارتكابه الواقعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.