اليوم السابع
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تعقيم مبنى قناة الصعيد وإذاعة شمال الصعيد بالمنيا لمواجهة كورونا.. صور

الجمعة، 20 مارس 2020 09:55 م
تعقيم مبنى قناة الصعيد وإذاعة شمال الصعيد بالمنيا لمواجهة كورونا.. صور تعقيم مبنى قناة الصعيد وإذاعة شمال الصعيد
المنيا - حسن عبد الغفار

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أعلنت شركة مياة الشرب والصرف الصحى بالمنيا فى بيان لها اليوم ،انه بناءا على تعليمات كلا من اللواء أسامه القاضى محافظ المنيا والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة بتعقيم المبانى الإدارية بالمحطات والفروع ، تم الانتهاء من التعقيم بكافة الفروع .

وقال البيان أن الشركة برئاسة المهندس ياسر أحمد الشهاوى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أطلقت مبادرة جديدة بتكليففريق التعقيم بالشركة بتعقيم مبنى قناة الصعيد ومبنى اذاعة شمال الصعيد كإجراء احترازى للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
 
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة، أنه تم تكليف قطاع المعامل بتعقيم كافة فروع الشركة ومراكز خدمة العملاء كإجراء احترازى ضد فيرس كورونا المستجد  ، مضيفا أن الشركة أطلقت مبادرة هى الأولى من نوعها على مستوى شركات المياه حيث قامت الشركة بتعقيم مسجد صلاح الدين بالمنيا بناءا على طلب من الأوقاف وان الشركة مستعدة لتقديم كافة الدعم للمساجد والكنائس داخل المحافظة فى حالة طلبها أو أى مصلحة حكومية أخرى وإدارة التوعية بالشركة تعمل حاليا على طباعة أكثر من 3500 مطبوع به إرشادات خاصة بالتوعية التى تخص الفيرس  وسيتم توزيعها على المواطنين داخل المحافظة وتم عمل لوحات توعية بكافة فروع الشركة للتوعية بخطورة الفيرس وطرق الوقاية من الإصابة به. 
 
ياتى ذلك فى ظل الاجراءات التى تتخذها المحافظة لمواجهة فيروس كرونا المستجد ، وقامت بتعقيم وتطهير كافة المنشاءات والمصالح الحكومية وتطهيرها ، بالاضافة الى عدد من الاجراءات منها حظر الشيشه فى المقاهى واغلاقها فى السابعة مساءا حتى السادسة صباحا ، والغاء التجمعات والافراح وسرادق العزاء ، والغاء الأسواق الأسبوعية الى جانب مطالبة المواطنين بالالتزام بالاجراءات الاحترازية التى تقوم بها المحافظة لحماية المواطتين من فيروس كرونا المستجد .
 
تعقيم مبنى قناة الصعيد وإذاعة شمال الصعيد (1)
تعقيم مبنى قناة الصعيد وإذاعة شمال الصعيد

تعقيم مبنى قناة الصعيد وإذاعة شمال الصعيد (2)
تعقيم مبنى قناة الصعيد وإذاعة شمال الصعيد

تعقيم مبنى قناة الصعيد وإذاعة شمال الصعيد (3)
تعقيم مبنى قناة الصعيد وإذاعة شمال الصعيد

تعقيم مبنى قناة الصعيد وإذاعة شمال الصعيد (4)
تعقيم مبنى قناة الصعيد وإذاعة شمال الصعيد

تعقيم مبنى قناة الصعيد وإذاعة شمال الصعيد (5)
تعقيم مبنى قناة الصعيد وإذاعة شمال الصعيد

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