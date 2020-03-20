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تشييع جثمان عروس بالشرقية توفيت بالفستان الأبيض أثناء حفل زفافها

الجمعة، 20 مارس 2020 03:46 م
تشييع جثمان عروس بالشرقية توفيت بالفستان الأبيض أثناء حفل زفافها جثمان عروسة الشرقية
الشرقية- فتحية الديب

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شيع المئات من أبناء مدينة ههيا بمحافظة الشرقية، جثمان "نيرة إ" العروسة، منذ قليل، والتي توفيت أمس بالفستان الأبيض أثناء حفل زفافها، إلى مثواها الأخير بمقابر أسرتها، وتم وضع طرحة بيضاء علي النعش.

استقبلت مستشفي بمدينة ههيا ، نيرة .إ.ا"، تعانى من فقدان للوعى مفاجئ، تعرضت له أثناء استعدادها لحفل الزفاف، وتم تقديم الإسعافات الأولية لمحاولة افاقتها ، الا أنها توفيت اثر تعرضها لأزمة قلبية مفاجئة.

وقال أهالي مدينة ههيا، إن العروس بعد خروجها من الكوافير توجهت لأخذ لقطات تصويرية، وبعدها تعرضت لإغماء مفاجئ قبل بدء الزفة وهي نقلت للمستشفي بفستان الزفاف، و توفيت على أثر ازمة قلبية .

يذكر ان السكتة القلبية المفاجئة هي فقدان مفاجئ لوظيفة القلب والتنفُّس والوعي تنجم هذه الحالة عادةً عن اضطراب كهربائي في قلبكَ يُعطِّل نشاط الضَّخِّ، ويُوقِف تدفُّق الدم إلى جسمك.

السكتة القلبية المفاجئة تختلف عن نوبة قلبية عندما يكون تدفُّق الدم إلى جزء من القلب مسدودًا. إلا أنه يُمكِن أن تُؤدِّي النوبة القلبية أحيانًا إلى حدوث اضطراب كهربائى يُؤدِّى إلى السكتة القلبية المفاجئة.

يُمكِن أن تُؤدِّي السكتة القلبية المفاجئة إلى الوفاة، إذا لم يتمَّ علاجه فورًا. من المُمكِن النجاة عند تطبيق العناية الطبية السريعة والمناسبة. يُمكِن أن يُحَسِّن الإنعاش القلبي الرئوي (CPR)، باستخدام مُزيل الرجفان أو حتى الضغط على الصدر فحسب، فُرَصَ البقاء على قيد الحياة حتى وصول اختصاصى الطوارئ.

وتحدث علامات وأعراض توقُّف القلب المفاجئ بصورة فورية وجذرية، وتشمل: الانهيار المفاجئ توقف النبض وتوقف التنفس فقدان الوعي ، أحيانًا تسبق العلامات والأعراض الأخرى توقُّف القلب المفاجئ. قد تتضمن هذه شعور بعدم الراحة فى الصدر ضيق النفس الضَّعف الخفقان لكن يحدث توقُّف القلب المفاجئ غالبًا دون سابق إنذار

 

 

 


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