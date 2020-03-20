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بدون زحمة ولا كورونا.. استخرج أوراقك الرسمية من المنزل فى 5 خطوات

الجمعة، 20 مارس 2020 10:40 ص
بدون زحمة ولا كورونا.. استخرج أوراقك الرسمية من المنزل فى 5 خطوات موقع الداخلية
كتب محمود عبد الراضى

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يستطيع المواطن الحصول على الخدمات الجماهيرية من وزارة الداخلية، وهو متواجد بمنزله دون تكبده أى عناء والذهاب لمقر الأحوال المدنية، ودون زحام أو اختلاط، حيث يقدم "اليوم السابع" في شرح مبسط للقراء كيفية استخراج بطاقات الرقم القومي ووثائق الميلاد والزواج والوفاة والقيد العائلي وغيرها من الأوراق الثبوتية من المنزل، بخطوات بسيطة:

1 ـ الدخول على موقع الوزارة على شبكة الانترنت "www.cso.gov.egوذلك عن طريق الحاسب الآلي أو تطبيق الوزارة على الموبيل.

موقع الداخلية
موقع الداخلية

2 ـ اختيار خدمة الأحوال المدنية.

اختيار الاحوال المدنية
اختيار الاحوال المدنية

 

3 ـ اختيار نوع الخدمة "استخراج بطاقة رقم قومي، شهادة ميلاد، شهادة طلاق، زواج.."

تطبيق الداخلية على الموبيل
تطبيق الداخلية على الموبيل

4 ـ اختيار وسيلة الدفع الالكتروني.

طريقة الدفع
طريقة الدفع

5 ـ التأكيد على صحة البيانات واستلام المستندات بالمنزل عبر البريد المصري.

استلام الخدمة بالبريد
استلام الخدمة بالبريد

الأحوال المدنية

الداخلية

الأوراق الثبوتية

استخراج الأوراق الثبوتية

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