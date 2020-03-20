بدء مناقشات مواجهة كورونا بين الاتحاد الأوروبى ورابطة جنوب شرق آسيا

كتبت: هناء أبو العز

عقد الاتحاد الأوروبي ورابطة دول جنوب شرق آسيا ، اليوم مؤتمرا بالفيديو على المستوى الوزاري ، لمناقشة وباء كورونا 2019 .

وعلى خلفية إعلان منظمة الصحة العالمية (WHO) في 11 مارس 2020 أن تفشي COVID-19 هو "وباء" ، تبادل الاتحاد الأوروبي ورابطة جنوب شرق آسيا، المعلومات حول التطورات في تفشي COVID-19 في مناطق كل منهما و جهود كل منهما لاحتواء تفشي الوباء.

شارك في رئاسة المؤتمر المرئي الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية وسياسة الأمن و نائب رئيس المفوضية الأوروبية ، جوزيب بوريل ، والمفوض الأوروبي لإدارة الأزمات ، جانيز لينارزيتش ، ووزير خارجية سنغافورة ، فيفيان بالاكريشنان وكبير وزراء الدولة للصحة والنقل الدكتور لام بين مين، باعتبار سنغافورة هي المنسق الحالي لشراكة الحوار بين الآسيان والاتحاد الأوروبي.

كما شارك في المؤتمر المرئي الأمين العام لرابطة أمم جنوب شرق آسيا ، داتو بادوكا ليم جوك هوي ، ومسؤولون آخرون من الدول الأعضاء في الرابطة.

ويعمل الطرفان مع منظمة الصحة العالمية والمجتمع الدولي ، بشكل جيد فى تبادل المعلومات في الوقت المناسب ، وتعزيز التعاون ، وتبادل أفضل الممارسات ، بما في ذلك فيما يتعلق بالاحتواء والعزلة وتتبع الاتصال ، والتخفيف من الآثار العامة والاقتصادية والاجتماعية السلبية للوباء على المواطنين.

وسيواصل الاتحاد الأوروبي ورابطة أمم جنوب شرق آسيا تعزيز واستخدام الآليات الإقليمية والدولية للتعاون والتنسيق استجابة لهذا الوباء العالمي.

واتفق الاتحاد الأوروبي ودول آسيا على تكثيف التعاون داخل الآليات التي تقودها الأخيرة مع الشركاء الخارجيين لمعالجة آثار COVID-19 بطريقة شاملة وفعالة ، مع مراعاة المستويات المختلفة لتطوير النظم الصحية في المنطقة.

وقال نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبى جوزيب بوريل: "إن التعاون والتنسيق الدوليين ضروريان إذا أردنا معالجة هذا الوباء بفعالية، وتابع: "إن مناقشات اليوم ليست سوى البداية،ويجب علينا جميعًا العمل معًا للتخفيف من التأثير الاجتماعي والاقتصادي على مناطقنا ، والحفاظ على سلاسل التوريد مفتوحة ، وتعزيز البحث العلمي ذي الصلة ".

وأشار وزير خارجية سنغافورة ، الدكتور بالاكريشنان ، إن أولويتنا الأولى هي حماية صحة شعبنا، بالإضافة إلى ذلك ، حتى عندما نكافح الفيروس ، "علينا أن نراقب اقتصاداتنا وسبل عيش شعوبنا، وعندما يستقر الوضع ، من المهم أن نعمل معًا لتعزيز اقتصاداتنا.، وهذا يعني مضاعفة التجارة والاستثمار والعودة إلى روح الانفتاح مع شركائنا.

وقال بالاكريشنان: إن وجود معيار مشترك أو مجموعة من المبادئ التوجيهية لتحديد متى وكيف يتم فرض قيود السفر المحدود المدة سيكون خطوة مفيدة للتفكير في المستقبل، وسيتيح لنا ذلك أن نكون أكثر استعدادًا للوجود طويل الأمد لـ COVID-19 على مستوى العالم ، حيث نعمل على تقليل التأثير السياسي والاقتصادي والاجتماعي لهذا الوباء المدمر. "

وأشار المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات ، يانيز لينارزيتش: "هذه أوقات غير مسبوقة تتطلب درجة عالية من التضامن العالمي، وسيواصل الاتحاد الأوروبي لعب دوره والعمل على جميع الجبهات وبكل الوسائل المتاحة لدعم هذه الجهود في الداخل والخارج، وكذلك من خلال الاستمرار في العمل بقوة مع شركائنا الدوليين ، بما في ذلك الدول الأعضاء في الرابطة الآسيوية، لدعم بعضهم البعض في جهود الاستجابة الفورية لهذا الإلحاح بالإضافة إلى تحسين قدرات التأهب والاستجابة لدى كلا الجانبين في المستقبل.

وأبرز وزير الدولة للصحة والنقل بسنغافورة ، الدكتور لام ، أنه مع تفشي وباء COVID-19 الآن جائحة عالمية ، "سنرى موجات جديدة من العدوى ويجب أن نكون مستعدين للمسافات الطويلة، وفي غياب اللقاحات والعلاج ، تعتبر تدابير الصحة العامة التقليدية مثل الاحتواء والمسافة الاجتماعية والنظافة الشخصية ، ضرورية للحد من انتشار الفيروس ، والحفاظ على قدرة الرعاية الصحية.

وأكد وزير الصحة ضرورة التطلع إلى حلول أكثر استدامة على المدى الطويل للحد من انتشار المجتمع ، مع تقليل الاضطرابات في التفاعل البشري والاقتصاد والتجارة الدولية إلى أدنى حد ممكن.

وأقر الممثل السامي نائب الرئيس بوريل ووزير الخارجية بالاكريشنان بأهمية اتخاذ تدابير حاسمة في الوقت المناسب لاحتواء تفشي المرض ، الأمر الذي من شأنه تعزيز ثقة الجمهور. وشددوا على أهمية الوقوف في التضامن والدعم المتبادل خلال هذه الفترة العصيبة ، واتخاذ خطوات حاسمة وعقلانية وموضوعية تستند إلى البيانات والأدلة العلمية في معركتنا ضد COVID-19.

واتفق الاتحاد الأوروبي ورابطة أمم جنوب شرق آسيا على مواصلة العمل معًا بشكل وثيق للتخفيف من تأثير COVID-19 ، بما في ذلك على التنمية الاجتماعية والاقتصادية، واتفقوا على تعزيز التبادلات والتعاون للمضي قدما ، من أجل تعزيز التبادلات المنتظمة بين المسؤولين والخبراء من الآسيان والاتحاد الأوروبي بشأن التعامل مع هذه القضية.