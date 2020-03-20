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النيابة تنتهى من معاينة معاينة عقار حلوان المنهار وتستعلم عن حالة المصابين

الجمعة، 20 مارس 2020 11:37 م
النيابة تنتهى من معاينة معاينة عقار حلوان المنهار وتستعلم عن حالة المصابين تبعات انهيار العقار
كتب كريم صبحى

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كشفت معاينة نيابة حلوان أن العقار المنهار مكون من 3 طوابق، وأمرت باستدعاء مالكه كما استمعت النيابة لأقوال المصابين وطلبت من المستشفى تقرير عن حالتهم الطبية.
 
وكان فريق من نيابة حلوان، انتقل لمعاينة عقار انهار بمنطقة العزبة البحرية، كما انتقلت النيابة الى المستشفى للاستعلام عن الحالة الطبية للمصابين وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة. 
 
لقى 3 أطفال مصرعهم، وأصيبت جدتهم في انهيار عقار مكون من 3 طوابق بشارع 13 بمنطقة العزبة البحرية بمنطقة حلوان، وتم نقل المتوفين والمصابين الى المستشفى، بعدما انتشالتهم قوات الحماية المدنية، من أسفل ركام العقار. 
 
تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغا من الأهالى بانهيار منزل بالعزبة البحرية بحلوان، وعلى الفور انتقل رجال الأمن وقوات الحماية المدنية إلى مكان الانهيار وتم فرض كردون أمني بمحيط المنزل للحفاظ على المارة وعلى سلامة المتواجدين في الشارع.
 
وقامت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، بإخلاء العقارات المجاورة وتم انتشال جثث 3 أطفال والعثور على جدتهم مصابة بإصابات بالغة ونقلوإلى المستشفى.
 

حلوان

نيابة حلوان

انهيار عقار فى حلوان

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