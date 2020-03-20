النائب محمد فؤاد يتقدم باقتراح لإصدار قرار بفرض حظر التجوال

كتب ـ هشام عبد الجليل

تقدم النائب محمد فؤاد، بطلب إبداء اقتراح بقرار بشأن صدور قرار فرض حظر التجوال داخل البلاد لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأوضح فؤاد، في المذكرة الإيضاحية، أنه ظل ما تشهده الدولة المصرية من وجود خطر داهم يهدد الصحة العامة للمواطنين ( فيروس الكورونا 19 - covid ) ، وفي إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الحكومة المصرية في استجابة سريعة وتدخل فوري لمنع دخول الفيروس والحد من انتشاره داخل الدولة ، والتي أشادت بها منظمة الصحة العالمية وأشاد بها الجميع.

وتابع:" تمثلت هذه القرارات السريعة في إلغاء امتحان نهاية العام للطلاب من 3 ابتدائي وحتى الصف الثانى الإعدادى، وتعليق الدراسة بالجامعات والمعاهد، وإغلاق عدد من المنشآت الرياضية والترفيهية والتجارية، من السابعة مساء وحتى السادسة صباحا، وتقليل عدد الموظفين بالمصالح الحكومية والقطاع الخاص إلى النصف، وتعليق رحلات الطيران".

ولفت فؤاد، إلى أنه على الرغم من كافة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة المصرية إلا أن أعداد المصابين لازالت في إطراد ملحوظ ، ولازالت التجمعات موجودة في الشارع المصري ، ولازال هناك متهاونون في التعامل مع هذه الأزمة ، فحسبما ذكر المتحدث الرسمي لوزارة الصحة في مصر يوم 19 مارس 2020 ، أن إجمالي المصابين وصل إلى 256 حالة ، من بينهم 7 حالات وفاة ، وتماثل للشفاء 28 شخصا من المصابين الأمر الذي أصبح معه قرار فرض حظر التجوال في هذا الوقت هو ضرورة حتمية ، متابعا:" الساعات القادمة هي التي ستحدد ما إذا كنا سننتصر على هذا الفيروس في مصر أم سيخرج عن السيطرة بفعل المتهاونين من المواطنين والذين سيؤذون بتهاونهم أنفسهم والجميع ".

وأكد فؤاد، أن قرار فرض حظر التجوال هو الإجراء المتمم والحازم لحزمة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة المصرية، وهذا القرار قامت بالفعل العديد من دول العالم باتخاذه لدرء وتقليل خطر انتشار الفيروس وتحديد بؤرة الانتشار والتعامل معها.

وأستطرد فؤاد: الكثير من البلدان التي شهدت تفشي كبير لفيروس كورونا بين مواطنيها لجأت لفرض حالات الطوارئ وبدء حظر تجوال لمنع أي تجمعات تعمل على زيادة عدد المصابين والوفيات، ففرضت إسبانيا وفرنسا وإيطاليا والولايات الأمريكية والمغرب وتونس حظر التجوال، وتدرس بعض الدول التي شهدت بعض معدلات الزيادة في الإصابات إلى دراسة القرار ومنها الكويت والعراق.

واختتم فؤاد: هذا القرار بفرض حظر التجوال بالدول سالفة الذكر مع ظهور مؤشرات ازدياد في اعداد المصابين بالفيروس ، وبما أن أعداد المصابين في مصر في ازدياد مستمر إلى أن وصلت إلى 256 وفقاً لأخر تصريح لوزارة الصحة المصرية ، وبما أن هناك تهاون يظهر جلياً بين بعض المواطنين في التعامل مع الأزمة واستمرار التجمعات في الشوارع المصرية ومن كل ما سبق ذكره نقترح صدور قرار بفرض حظر تجوال في كافة أنحاء الجمهورية من الساعة السادسة مساءاً حتى الساعة السادسة صباحاً ، وذلك للحد من انتشار الإصابة بفيروس الكورونا 19 - covID داخل الدولة ، نظراً لما أثبته الواقع أن كافة الإجراءات اتخذتها الدولة المصرية ليست كافية بالشكل الكامل للحد من انتشار الفيروس ولازالت أعداد المصابين في ازدياد ولازال هناك بعض المتهاونين من المواطنين.