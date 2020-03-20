الموضوع مش هزار.. مصابة مصرية بكورونا تحكى تجربتها من الحجر الصحى.. فيديو

نصحت شابة مصرية مصابة بفيروس كورونا، خلال فيديو متداول على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، المواطنين بالبقاء فى المنزل وعدم الخروج نهائيا، وذلك خلال خضوعها بالحجر الصحى فى إحدى المستشفيات، مشيرة إلى أنها ظهرت عليها أعراض خفيفة بالمرض، ولكن النتيجة جاءت إيجابية، مشددة على ضرورة اتخاذ الأمور بجدية والبقاء فى المنزل.
وقالت فى الفيديو: "ظهرت عليا أعراض خفيفة ولكن النتيجة كانت إيجابية، والفيروس موجود، الموضوع جد من هزار خالص.. خالى بالكم من نفسكم.. بلاش زيارات ونقابل أصحابنا بأنه عادى.. وكنت بخرج وأرجع تانى.. وسافرت مصر ورجعت.. ومكنتش صح خالص".
وتابعت: "بلاش موضوع النزول وشراء الأكل بطريقة بشعة.. أشتروا اللى يكفيكم بس.. بلاش البشاعة والأنانية.. في مصر فيه ناس غلابة ومتقدرش تجيب أكل لمدة شهرين.. وتخرج تجيب قوت يومها".
واستطردت: "خالى بالكم من نفسكم الموضوع خطر.. اقعدوا في البيت.. دى الطريقة الوحيدة للوقاية.. الخروج دلوقتى خطر.. ممكن تتصاب في المواصلات أو شغلك أو أي مكان.. طول ما أنت بره البيت ما تملس وشك.. وأول ما تدخل إلى بيتك أمسح مفاتيحك بمعقم وأكر الباب.. وكل حاجة لمستها".
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