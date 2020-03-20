الموضوع مش هزار.. مصابة مصرية بكورونا تحكى تجربتها من الحجر الصحى.. فيديو

كتب هيثم سلامة

نصحت شابة مصرية مصابة بفيروس كورونا، خلال فيديو متداول على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، المواطنين بالبقاء فى المنزل وعدم الخروج نهائيا، وذلك خلال خضوعها بالحجر الصحى فى إحدى المستشفيات، مشيرة إلى أنها ظهرت عليها أعراض خفيفة بالمرض، ولكن النتيجة جاءت إيجابية، مشددة على ضرورة اتخاذ الأمور بجدية والبقاء فى المنزل.

وقالت فى الفيديو: "ظهرت عليا أعراض خفيفة ولكن النتيجة كانت إيجابية، والفيروس موجود، الموضوع جد من هزار خالص.. خالى بالكم من نفسكم.. بلاش زيارات ونقابل أصحابنا بأنه عادى.. وكنت بخرج وأرجع تانى.. وسافرت مصر ورجعت.. ومكنتش صح خالص".





وأضافت: "الموضوع مش استهتار.. وممكن أي حد يتصاب بيه.. متزروش بعض يا جماعة.. ممكن تعدى أمك أو أبوك أو ابنك وأنت بتخرج وتقابل ناس وتأخد المرض وتنقله لحد يأثر فيه.. وأنا ممكن أكون صغيرة ومنعتى تقاوم المرض.. ولكن الناس الكبيرة الفيروس يأثر فيها وهيجرى ليهم حاجات مش كويسة".

وتابعت: "بلاش موضوع النزول وشراء الأكل بطريقة بشعة.. أشتروا اللى يكفيكم بس.. بلاش البشاعة والأنانية.. في مصر فيه ناس غلابة ومتقدرش تجيب أكل لمدة شهرين.. وتخرج تجيب قوت يومها".

واستطردت: "خالى بالكم من نفسكم الموضوع خطر.. اقعدوا في البيت.. دى الطريقة الوحيدة للوقاية.. الخروج دلوقتى خطر.. ممكن تتصاب في المواصلات أو شغلك أو أي مكان.. طول ما أنت بره البيت ما تملس وشك.. وأول ما تدخل إلى بيتك أمسح مفاتيحك بمعقم وأكر الباب.. وكل حاجة لمستها".

يشار إلى أن وزارة الصحة والسكان، أعلنت اليوم الجمعة، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 60 حالة.

وكشف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 11 حالة من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، تشمل الحالات 5 مصريين من بينهم "طبيب وممرضة"، بالإضافة إلي 6 أجانب من جنسيات مختلفة، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 39 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 60 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.