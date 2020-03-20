اليوم السابع
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المعمل الكيماوى يحدد مصير صاحب مخزن ضبط بحوزته مستلزمات طبیة بالسيدة زينب

الجمعة، 20 مارس 2020 08:07 م
المعمل الكيماوى يحدد مصير صاحب مخزن ضبط بحوزته مستلزمات طبیة بالسيدة زينب محكمة - ارشيفية
كتب سليم على

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طالبت نيابة السيدة زينب الجزئية، رجال المعمل الكيماوى ، بتحليل عينة من كميات كبيرة من مستلزمات طبیة مجهولة المصدر تم ضبطها بحوزة صاحب مخزن بدائرة القسم، وإعداد تقرير وافى عنها لاستكمال التحقيقات ، كما أمرت بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات. 
 
تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفاده تمكن ضباط إدارة مباحث التموین، من ضبط "م. خ" ، 56 سنة،  مسئول عن مخزن مستلزمات طبیة بدائرة قسم شرطة السیدة زینب، لإدارته المخزن بدون ترخیص وحیازته كمیات كبیرة من المستلزمات الطبیة مجھولة المصدر وغیر مصحوبة بأیة مستندات تدل علي مصدرھا بقصد طرحھا بالأسواق لتحقیق أرباح غیر مشروعة.
 
وعثر بداخل المخزن علي المضبوطات التالیة "100 قطعة كانیولا، 280 قسطرة طبیة، 160 لتر جیل طبي" وجمیعھا مجھولة المصدر وغیر مصحوبة بأیة مستندات تدل على مصدرھا، وتحرر عن ذلك المحضر وتولت النیابة العامة التحقیق.
 
كما نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، فى القبض على صاحب شركة مستلزمات طبية بدون تراخيص فى منطقة حدائق القبة، وبحوزته منتجات مهربة جمركيا، وحرر محضر بالواقعة.
 
 
وتمكن رجال المباحث، فى ضبط المدير المسئول عن شركة لتجارة المستلزمات الطبية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة حدائق القبة (بمحافظة القاهرة) لحيازته (3000 قطعة مستلزمات طبية) مجهولة المصدر "مهربة جمركياً"، مما يشكل تداولها بالأسواق الإضرار بالصحة العامة لدى مستخدميها من المرضى.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مباحث القاهرة

السيدة زينب

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