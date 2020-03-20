"المحامين": لا صحة لتواجد حالة مشتبه إصابتها بكورونا خلال انتخابات النقابة

كتب محمد السيد

بعد تداول عدد من المحامين فيما بينهم على الاشتباه في حالة مصابة بفيروس كورونا كانت تتواجد بمقر النقابة خلال فترة الانتخابات، علق صلاح سليمان عضو مجلس نقابة المحامين قائلا :"لم يتبين للنقابة و لا من خلال وزارة الصحة صحة ذلك".

وأضاف صلاح سليمان في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه لا صحة اطلاقا لذلك وأنه لم يثبت لهم لا من خلال المحامين و لا من النقابات الفرعية و لا أحد المستشفيات عن صحة هذا الأمر.

وكانت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين قد أعلنت عن فوز رجائى عطية بمنصب نقيب المحامين و فوز هشام لطفى و على الصغير وأسامة سالمان بعضوية مجلس النقابة عن الإدارات القانونية، ويحيى التونى وأحمد بسيونى ونبيل عبدالسلام ومحب المكاوى وحسين الجمال ومحمد الكسار ومحمد فزاع وعبد المجيد هارون بعضوية المجلس.

كما أكدت اللجنة فوز كل من، أبو بكر ضوه وسيف النصر وسعيد عبد الخالق ومحمد عبد الوهاب وفاطمة الزهراء وعمر هريدى ومحمد نجيب وماجد حنا وإسماعيل طه ومحمود الداخلى ومجدى سخى وخالد أبو كراع ومحمد عبد العظيم كركاب وعبد الحفيظ الروبى وصلاح سليمان وسيد عبد الغنى وعيسى أبو عيسى بعضوية المجلس.

يذكر أنه كان يتنافس فى الانتخابات على منصب النقيب 18 مرشحًا و95 مرشحًا لعضوية مجلس النقابة عن استئناف القاهرة، و7 عن استئناف الإسكندرية و4 عن استئناف بنى سويف، و8 عن استئناف الإسماعيلية، و10 عن استئناف أسيوط و12 عن استئناف المنصورة و9 عن استئناف قنا و15 عن استئناف طنطا و16 الإدارات القانونية، ليكون إجمالى عدد المرشحين 194 مرشحًا.