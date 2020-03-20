"الكول سنتر والإنترنت".. كيف تتجنب الزحام وتستخرج الأوراق الرسمية من المنزل؟

كتب محمود عبد الراضى

لمنع الزحام والاختلاط بين المواطنين فى المواقع الحكومية الخدمية، أتاحت الداخلية للمواطنين الحصول على العديد من الأوراق الثبوتية دون التواجد فى مقار الأحوال المدنية، وذلك من خلال الإنترنت أو الكول سنتر.



وأتاح قطاع الأحوال المدنية للمواطنين خدمة الحصول على العديد من الوثائق عبر الإنترنت، حتى لا يتكبدوا أى مشقة أو تعب، وذلك بتسجيل بياناتهم على الإنترنت واستخراج الأوراق، وذلك من خلال الدخول على موقع القطاع على شبكة المعلومات الدولية.



وشرحت الداخلية للمواطنين كيفية استخراج الأوراق الثبوتية للمواطنين، من خلال الدخول على موقع الوزارة واختيار "الأحوال المدنية" والخدمة المطلوبة، وطريقة الدفع والتوصيل حتى المنزل عبر البريد، حيث وقعت الأحوال المدنية ـ فى وقت سابق ـ بروتوكول مع البريد، حيث يعد أكبر ربط إلكترونى بين جهتين حكوميتين، وبمقتضى هذا الربط والتعاون، يستطيع المواطن استخراج بطاقات الرقم القومى ووثيقة الزواج والطلاق وشهادة الميلاد، وكل الأوراق الثبوتية من خلال مكاتب البريد، حيث يهدف ذلك إلى تخفيف الزحام على مقار السجلات المدنية، ويوفر خدمات سريعة وعاجلة للمواطنين.



وأتاحت وزارة الداخلية للمواطنين استخراج الأوراق الثبوتية "وثائق الزواج والطلاق والميلاد والقيد العائلى" بـ10 لغات مختلفة، أبرزها "الإنجليزية والفرنسية والألمانية"، وجاءت هذه التسهيلات على المواطنين، لتوفير العناء عليهم، وعدم اللجوء لمكاتب ترجمة الأوراق الثبوتية، فضلاً عن إتاحة الأحوال المدنية بعض الخدمات عن طريق مركز الكول سنتر من خلال الاتصال التليفونى على أرقام "16582 – 90070999 – 24004400"، ويجرى توصيل الخدمة المطلوبة للمواطن بمحل إقامته من خلال البريد المؤمن.