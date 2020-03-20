القبض على عاطلين بتهمة قتل مسجل خطر بسبب المخدرات فى قنا

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، فى كشف ملابسات غموض ما تبلغ لمركز شرطة نقاده بمديرية أمن قنا من ( مزارع - مقيم بدائرة المركز ) ، يفيد فيه بالعثور على جثة أحد الأشخاص بدائرة المركز .

على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى ، برئاسة قطاع الأمن العام ، ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا ، حيث توصلت جهود البحث إلى تحديد شخصية المجنى عليه ، حيث تبين أن جثة المجنى عليه لشخص (عاطل - مطلوب التنفيذ عليه فى عدد 12 حكم قضائى صادر ضده ) ، كما تبين أن وراء ارتكاب الواقعة ( عاطلين - لأحدهما معلومات جنائية مسجلة - مقيمان بدائرة مركز شرطة القرنة بالأقصر ) .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما ، وبمواجهتهما اعترفا بسابقة اتفاقهما مع المجنى عليه بالإتجار فى المواد المخدرة، وقاموا بشراء كمية من نبات البانجو المخدر وإخفائها داخل قطعة أرض خاصة بأحدهم إلا أن المجنى عليه قام بسرقتها، والاحتفاظ بها لنفسه فاتفقا فيما بينهما على الانتقام منه، واصطحباه مستقلين دراجة نارية قيادته إلى مكان العثور بزعم تصفية الخلافات المالية بينهم وحال وصولهم، باغته أحدهم بالضرب على رأسه بسلاح نارى ثم أطلق تجاهه عيار نارى فأودى بحياته واستوليا على الدراجة النارية وهاتفه المحمول ومبلغ مالى قدره ( خمسة آلاف جنيه - اقتسماه فيما بينهما ) وقاما ببيع الدراجة النارية والهاتف المحمول لعميلهما سيئ النيه ( عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة القرنة بالأقصر ) " تم ضبطه " وبحوزته الدراجة والهاتف المحمول.. وتم بإرشادهما ضبط السلاح الناري المستخدم فى ارتكاب الواقعة ( فرد رصاص و 4 طلقات نارية من ذات العيار ) .

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة ، وأخطرت النيابة العامة ، التي تولت مباشرة التحقيق ، وأمرت بسرعة إرسال تحريات المباحث حول الواقعة ، ودفن جثة المجنى عليه عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية ، وذك للوقوف على الأسباب الحقيقية لسبب الوفاة .