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الغرفة التجارية بالمنيا: انتظام العمل بالمخابز.. ونقص فى المطهرات

الجمعة، 20 مارس 2020 03:09 م
الغرفة التجارية بالمنيا: انتظام العمل بالمخابز.. ونقص فى المطهرات الغرفة التجارية بالمنيا
المنيا- حسن عبد الغفار

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رصدت عمليات الغرفة التجارية في المنيا، انتظام العمل بجميع المخابز البلدية،اليوم الجمعة، وقالت إنها تعمل بكامل طاقتها على مستوى المحافظة، مع وجود نقص في المطهرات خاصة الكحول، وتوافر جميع أنواع المنظفات واللحوم والدواجن والأسماك دون أي زيادة في أسعارها.

وقال محمود أبو الحسن، عضو مجلس الإدارة، إن عمليات الغرفة رصدت توافر جميع أنواع الخضروات مع زيادة طفيفة في أسعار بعض أصناف الفاكهة تقدر بنحو 5%، وثبات أسعار معظم الخضروات ومنها: الطماطم، البطاطس، الملوخية، الباذجان، البصل، الفاصوليا الخضراء، الثوم، الفلفل الأخضر، القلقاس، الكوسة، الليمون، الكرنب، والجزر.

أكد رمضان أبو عاشور، عضو مجلس الإدارة، أن العمل منتظم في جميع المخابز البلدية علي مستوي المحافظة، دون حدوث مشكلات، لافتا إلي أنه تم رصد وجود ارتفاع في أسعار بعض السلع ومنها زيت الذرة إذ ارتفع ليسجل 27 جنيها بدلا من 25، الفول المستورد 15 بدلا من 12، الفاصوليا البيضاء 20 بدلا من 18 جنيها.

وتواصل عمليات الغرفة التجارية بالمنيا، بإشراف المحاسب أحمد راضي مخلوف، ونائبه أحمد حسن أبو الليل، وأيمن الأفندي عضو مجلس الإدارة، العمل علي مدار الساعة لمتابعة الأسواق وضبط الأسعار، وتوافر السلع التموينية، والتصدي لأي محاولات للاحتكار والغش التجاري، والتواصل مع المسؤولين لحل المشكلات.

وكانت الغرفة التجارية بالمنيا اعلنت عن تشكيل غرفة عمليات لمنع الاحتكار ومراقبة الأسواق تعمل علي مدار الساعة وذلك لمتابعة الأسواق وضبط الأسعار ومدي توافر السلع التموينية والتصدي لأي محاولات للاحتكار والغش التجاري.

واعلنت الغرفة انها تتابع علي مدار الساعة الحملات المكثفة لضبط الأسواق، للتصدي بكل حزم لكافة محاولات التلاعب بالأسعار أو الاحتكار أو أي مظاهر لاستغلال المواطنين، ومنع أي محاولات للتجار لرفع الأسعار خاصة السلع الأساسية، والمتابعة المستمرة لتوفير السلع الغذائية الأساسية بكميات مناسبة.


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