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الصحة العراقية: تسجيل 15 إصابة جديدة بكورونا وإجمالى الوفيات 17 حالة

الجمعة، 20 مارس 2020 09:50 م
الصحة العراقية: تسجيل 15 إصابة جديدة بكورونا وإجمالى الوفيات 17 حالة كورونا - أرشيفية
ماجد تمراز

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أعلنت وزارة الصحة العراقية، تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا المُستجد، ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 208، بينما وصل عدد الوفيات إلى 17 حالة.

 

وكانت وزارة الصحة العراقية، قد أعلنت أمس، اكتشاف 15 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا؛ مما يرفع حصيلة الإصابات فى عموم البلاد إلى 192 إصابة.

 

وكانت وزارة الصحة العراقية - فى بيان صحفى نقلته وكالة الأنباء العراقية - أن الإصابات الجديدة توزعت بواقع 4 فى بغداد و5 فى النجف و3 فى بابل وواحدة فى كل من ذى قار والبصرة وكربلاء، فيما سجلت الوزارة 49 حالة شفاء تام، يقابلها 13 حالة وفاة.


العراق

كورونا

فيروس كورونا

بغداد

ضحايا فيروس كورونا

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