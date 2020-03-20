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السعودية تعلن عن تدابير بـ120 مليار ريال لتخفيف آثار كورونا

الجمعة، 20 مارس 2020 02:03 م
السعودية تعلن عن تدابير بـ120 مليار ريال لتخفيف آثار كورونا الملك سلمان
كتب عامر مصطفى

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أفادت فضائية العربية، في نبأ عاجل، أن السعودية أعلنت عن تدابير عاجلة بـ 120 مليار ريال لتخفيف آثار فيروس كورونا.

وجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد فى المملكة العربية السعودية، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم، فروع الوزارة في مختلف مناطق المملكة بسرعة مخاطبة مقاولي الصيانة والنظافة والتشغيل للمساجد والجوامع، ومتابعتهم فترة إغلاق المساجد للقيام بنظافة دورات المياه، ونظافة الأسطح، وتعقيمها، والتنبيه على المقاول بالتأكيد على منسوبيه من الفنيين والعمالة ارتداء سترات واقية وقفازات، واتباع أساليب الوقاية من الأمراض كافة وقت قيامهم بالعمل .

وتضمن التوجيه القيام بنظافة المساجد وتعقيمها من الداخل شاملا تعقيم جميع جدران المصلى من الداخل، وتعقيم المصاحف وحاملاتها، ودواليب التخزين من الداخل والخارج، وتعقيم السجاد والأرضيات، بإضافة مادة التعقيم على ماكينات غسيل السجاد، ونظافة مراوح السقف وكشافات الإنارة ومكيفات الهواء، وتعقيمها، وإصلاح المتعطل منها، وتعقيم الأبواب، والنوافذ من الداخل والخارج، والنظام الصوتي والتأكد من عدم تعطله.

ووجه أيضا بضرورة قيام المقاول بالمرور على المساجد والجوامع المشمولة بالعقد، وذلك لحصر أصولها، وإرسال تقرير إلكتروني للفروع، محدد فيه موعد نظافة المصلى ودورات المياه، ونظافة الأسطح وتعقيمها، وصيانتها.


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