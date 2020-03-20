السعودية تطبق تدابير عاجلة بقيمة تتجاوز 120 مليار ريال للحد من تأثير كورونا

كتب محمد جمال

أعلن التلفزيون الرسمى السعودى تطبيق تدابير عاجلة بقيمة تتجاوز 120 مليار ريال للحد من تأثير فيروس كورونا على الأنشطة الاقتصادية والقطاع الخاص، كما ذكرت أنها ستقدم 50 مليار ريال لدعم البنوك والمؤسسات المالية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعتزم السعودية اتخاذ إجراءات اقتصادية بقيمة تزيد عن 70 مليار ريال لتخفيف أثر تفشي فيروس كورونا.

وصرح مصدر مسؤول فى وزارة الداخلية السعودية أنه استكمالًا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة فى المملكة، للسيطرة على فيروس كورونا الجديد ( كوفيد 19 ) فقد اتخذت الحكومة عدة قرارات أولها تعليق جميع رحلات الطيران الداخلي لمدة 14 يوماً ابتداءً من الساعة السادسة صباحاً من يوم غدٍ السبت باستثناء الرحلات المرتبطة بالحالات الإنسانية والضرورية وطائرات الإخلاء الطبى والطيران الخاص.

وتقوم هيئة الطيران المدني بإصدار التصاريح اللازمة للرحلات، بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والصحة، مع اتخاذ التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية وفق توصيات وزارة الصحة للحد من انتقال العدوى.



وقررت الحكومة كذلك تعليق نشاط الحافلات بأشكالها كافة لمدة 14 يوماً ابتداءً من السبت عدا الحافلات العائدة للجهات الحكومية أو المنشآت الصحية العامة أو الخاصة، والمنشآت التجارية الناقلة لمنسوبيها، أو التي تستخدم لأغراض صحية أو إنسانية أو أمنية، بموجب خطابات تصدر من وزارة الداخلية أو وزارة الصحة.