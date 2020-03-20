الداخلية الكويتية تستعد لترحيل 68 وافدا خالفوا الاجراءات الاحترازية لـ(كورونا)

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أحالت الأجهزة الكويتية المعنية، 68 وافدا تم ضبطهم خلال الفترة الحالية إلى سجن الابعاد، تمهيدا لترحيلهم إلى دولهم، لمخالفتهم الاجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقال مصدر أمني مطلع إن الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية، قامت بالقاء القبض على الوافدين المشار اليهم، بالتنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية المساندة في وزارات التجارة، والشؤون والبلدية.

وأوضح أن الأجهزة الرقابية الكويتية، داهمت أكثر من موقع، بناء على شكاوى تلقتها، أبرزها لمحلات ومطاعم ومقاه مخالفة لقرار الإغلاق، الذي اتخذه مجلس الوزراء الكويتي الأسبوع الماضي، في إطار اجراءاته لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، مشيرا إلى أن رجال الشرطة قاموا بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الرقابية، بأخذ تعهدات على ما يقارب 300 وافد، لمخالفتهم القرارات الخاصة بمنع التجمعات.

وأضاف أن الأجهزة الرقابية الأخرى، أحالت ما يقارب 77 مخالفة جسيمة إلى جهات التحقيق، لافتا إلى أن المخالفات تنوعت بين الغش التجاري، والتلاعب بالأسعار، وفتح محلات بعد التشميع من قبل وزارتي التجارة أو البلدية.

وكشف أن الإدارة العامة للمرور، ودوريات الإدارة العامة لشرطة النجدة، أحالت 13 وافدا من سائقي سيارات الأجرة (التاكسي) إلى سجن الابعاد، تمهيدا لإبعادهم عن الكويت، بعد ضبطهم من قبل رجال الأمن، بتهمة التلاعب بالعدادات وزيادة أسعار الأجرة.

في السياق ذاته، أكد المصدر أن الأجهزة الأمنية، شرعت منذ صباح أمس في تطبيق القرار الخاص بمنع التجمعات في الديوانيات، وإقامة المناسبات بمختلف أنواعها، سواء بالمنازل أو الشاليهات أو الاسطبلات أو أي مواقع أخرى، لافتا إلى صدور تعليمات واضحة وصريحة لرجال الأمن، بمداهمة أي موقع يشهد تجمعا دون سابق إنذار، وإحالة صاحب المكان إلى المخفر وتسجيل قضية ضده.

ولفت إلى أن الأجهزة الأمنية رصدت خلال اليومين الماضيين، قيام بعض أصحاب الاستراحات في منطقتي (كبد)، و(الاسطبلات) بالجهراء بتحويلها إلى مقاهي لتدخين (الشيشة)، مضيفا أن الأجهزة الأمنية داهمت عددا من تلك المواقع، وأحالت القائمين عليها إلى جهات الاختصاص.