الأقصر ستجري عددا من المزايدات العلنية بضوابط جديدة ضمن إجراءات كورونا

الأقصر – أحمد مرعى

تواصل محافظة الأقصر على مدار الأيام المقبلة، إستمرار المزايدات العلنية العامة وإقامتها فى مواعيدها المقررة، وذلك حسبما أكد عز الدين عبد الله صديق مدير إدارة المشتريات بمحافظة الأقصر، حيث أنه فى إطار التوجيهات الصحية والإجراءات الاحترازية للحد من التجمعات البشرية تقرر التنبيه على مسئولى القاعات المقرر عقد المزايدات بها بالتأكد من التهوية اللازمة للقاعة، والتنبيه على مسئولى الأمن بالديوان العام بعدم دخول أى شخص للقاعة عند انعقاد جلسات المزايدات باستثناء مشترى كراسة الشروط والمواصفات تجنباً لدخول غير المتزايدين، مما قد يؤدي إلى التزاحم الغير مبرر، وأن يجلس فى كل صف بمقاعد القاعة 4 متزايدين فقط.

ومن المقرر أن تجرى محافظة الأقصر عدد من المزايدات المقرر عقدها كالتالى:

حق انتفاع مبنى مركز الاستعلامات السياحي بميدان المحطة بمدينة الأقصر لمدة 15 سنة- جلسة المزاد يوم الثلاثاء الموافق 24 مارس الجارى - حق استغلال كافتيريا البيت النوبى بالطود لمدة 15 سنة – جلسة المزاد يوم الأربعاء الموافق 25 مارس الجارى - حق انتفاع المحلات وكافتيريا ودورات المياه الشاغرة بالممشى السياحى بمدينة الأقصر لمدة 15 سنة – جلسة المزاد يوم الخميس الموافق 26 مارس الجارى، ومن المقرر أن تنعقد جلسات المزاد بديوان عام محافظة الأقصر الساعة 12 ظهراً فى الموعد المحدد لكل مزاد.

وكانت قد أعلنت إدارة العقود والمشتريات بمحافظة الأقصر، عن طرح المزايدات العلنية العامة المختلفة لخدمة المواطنين، وذلك عبر طرح مزايدة بحق انتفاع مبني مركز الاستعلام السياحي بميدان المحطة بمدينة الأقصر لمدة خمس عشر سنة، وذلك عبر جلسة المزاد وذلك بتأمين مؤقت 275000 جنية، وكراسة الشروط بسعر 499 جنية، كما تم طرح حق استغلال كافتيريا البيت النوبي بالطود لمدة خمس عشر سنة، وذلك بتأمين مؤقت 10000 جنية، وكراسة الشروط بسعر 299 جنية لكل مزايدة، كما تقرر طرح مزايدة علنية بحق انتفاع المحلات وكافتيريا ودورات مياه الشاغرة بالممشى السياحي بمدينة الأقصر لمدة خمس عشر سنة، وذلك عبر جلسة المزاد يوم الخميس الموافق 26 مارس، ويبلغ التأمين المؤقت 5000 جنيه لكل دورة مياه، و5000 جنيه لكل محل 4×4م2، و10000 جنيه لكل محل 4×7م2، و35000 جنيه للكافيتريا 91م2، وكراسة الشروط بسعر 299 جنية، وتباع كراسات الشروط والمواصفات بإدارة العقود والمشتريات بالجزيرة العوامية تليفون / 0952281578.

ومن المقرر أن تنعقد جلسات المزاد بديوان عام محافظة الأقصر الساعة الثانية عشر ظهراً في المكان والموعد المحددين لكل مزاد، ويزاد التأمين المؤقت إلى 10% من قيمة العقد عن الثلاث سنوات الأولى فور الرسو ويجدد التأمين قبل بداية الثلاث سنوات التالية، وذلك بمراعاة الزيادة السنوية في قيمة التعاقد المنصوص عليها بالعقد، على أن تقدم المستندات المبينة بكراسات الشروط، ويمكن الاطلاع والحصول علي نسخة من كراسة الشروط والمواصفات وذلك بالدخول على موقع بوابة التعاقدات العامة (www.etenders.gov.eg)، وذلك بناءاً على القانون 182 لسنة 2018م ولائحته التنفيذية مكملا للإعلان.