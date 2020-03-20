اليوم السابع
Ads
الجمعة، 20 مارس 2020 11:25 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الجمعة

الجمعة، 20 مارس 2020 11:14 م
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الجمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم الجمعة، على رأسها، الصحة تناشد العائدين من العمرة التزام منازلهم 14 يوما للوقاية من كورونا.

 

1
 

الصحة تناشد العائدين من العمرة التزام منازلهم 14 يوما للوقاية من كورونا

2
 

وزير التعليم: من لم يقدم مشروع بحث يبدأ العام الجديد قبل زملائه بأسبوعين

3
 

الاتصالات تتيح الاتصال بالخطوط الساخنة لوزارة الصحة 105 و15335 مجانا

4
 

ارتفاع أسعار الذهب 10 جنيهات وعيار 21 يسجل 685 جنيها للجرام

5
 

 

الرئيس التونسى يعلن حجرا صحيا عاما ويطلب من المواطنين البقاء فى بيوتهم

6
 

"اليوم السابع" يحذر من منشور كاذب عن تصريح رئيس الوزراء حول تعامل الأزواج وكورونا

7
 

مغني عالمي يبكي وينهار بسبب طول فترة مكوثه في الحجر المنزلي.. فيديو

8
 

 

الأرصاد: غدًا طقس بارد وشبورة وأمطار خفيفة والصغرى بالعاصمة 10 درجات

9
 

الأهلي يبلغ حسام عاشور برفض تجديد عقده ويطالبه بالاعتزال

10
 

كلوب يطلب بيع محمد صلاح وساديو مانى فى الصيف

 

 


محمد صلاح

حسام عاشور

الاهلى

اسعار الذهب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأهلي يتفق مع رينيه فايلر على الاستمرار بالموسم الجديد

الأهلي يتفق مع رينيه فايلر على الاستمرار بالموسم الجديد

سميح ساويرس يطالب بدعم العاملين بقطاع السياحة والفنادق المتضررين من كورونا

سميح ساويرس يطالب بدعم العاملين بقطاع السياحة والفنادق المتضررين من كورونا

أخبار × 24 ساعة.. إغلاق محال العتبة والدقى والجيزة والباعة الجائلين يمتثلون لقرار مجلس الوزراء

أخبار × 24 ساعة.. إغلاق محال العتبة والدقى والجيزة والباعة الجائلين يمتثلون لقرار مجلس الوزراء

سميح ساويرس: اكتشاف حالة كورونا لـ"سويسرى" بفندق بالجونة وتلقى العلاج وسافر

سميح ساويرس: اكتشاف حالة كورونا لـ"سويسرى" بفندق بالجونة وتلقى العلاج وسافر

قطر تسجل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا وإجمالى المصابين 470

قطر تسجل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا وإجمالى المصابين 470

وفاة 627 إيطاليّا بفيروس كورونا اليوم.. وإجمالى الوفيات يرتفع لـ4032 حالة

وفاة 627 إيطاليّا بفيروس كورونا اليوم.. وإجمالى الوفيات يرتفع لـ4032 حالة

"الداخلية" تداهم مصانع بير السلم المنتجة للمطهرات والمنظفات مجهولة المصدر.. المتهمون استغلوا سعى المواطنين إلى الحصول على منتجات التعقيم لمواجهة كورونا.. وقانونيون: الحبس سنة عقوبة المخالفين

"الداخلية" تداهم مصانع بير السلم المنتجة للمطهرات والمنظفات مجهولة المصدر.. المتهمون استغلوا سعى المواطنين إلى الحصول على منتجات التعقيم لمواجهة كورونا.. وقانونيون: الحبس سنة عقوبة المخالفين

البنك الأهلى: تقليل عدد العملاء بالفروع لـ50% من سعة مقاعد الانتظار

البنك الأهلى: تقليل عدد العملاء بالفروع لـ50% من سعة مقاعد الانتظار

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 20-3-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 20-3-2020

حصلت عليها وزيرة الصحة فى زيارة بكين.. أسرار الوثيقة الصينية لمواجهة كورونا

حصلت عليها وزيرة الصحة فى زيارة بكين.. أسرار الوثيقة الصينية لمواجهة كورونا

الاتصالات تتيح الاتصال بالخطوط الساخنة لوزارة الصحة 105 و15335 مجانا

الاتصالات تتيح الاتصال بالخطوط الساخنة لوزارة الصحة 105 و15335 مجانا

الصحة تناشد العائدين من العمرة التزام منازلهم 14 يوما للوقاية من كورونا

الصحة تناشد العائدين من العمرة التزام منازلهم 14 يوما للوقاية من كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة