اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الجمعة

يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم الجمعة، على رأسها، الصحة تناشد العائدين من العمرة التزام منازلهم 14 يوما للوقاية من كورونا.





الصحة تناشد العائدين من العمرة التزام منازلهم 14 يوما للوقاية من كورونا





وزير التعليم: من لم يقدم مشروع بحث يبدأ العام الجديد قبل زملائه بأسبوعين





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ارتفاع أسعار الذهب 10 جنيهات وعيار 21 يسجل 685 جنيها للجرام





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مغني عالمي يبكي وينهار بسبب طول فترة مكوثه في الحجر المنزلي.. فيديو





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