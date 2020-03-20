اليوم السابع
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اعتقال أكثر من 200 شخص خالفوا قرار حظر التجول فى بغداد

الجمعة، 20 مارس 2020 09:53 م
اعتقال أكثر من 200 شخص خالفوا قرار حظر التجول فى بغداد الشرطة العراقية - أرشيفية
ماجد تمراز

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أعلنت قيادة عمليات بغداد، منذ قليل، اعتقال أكثر من 200 شخص خالفوا قرار حظر التجول المفروض بسبب فيروس كورونا.

 

وكانت الحكومة العراقية، قد قررت فرض حظر التجول في بغداد اعتبار من 17 مارس وحتى 24 مارس مع استثناء البضائع من الحظر.

 

وقررت وزارة الداخلية في إقليم كردستان العراق، تمديد قرار حظر التجوال فى مدينتى (أربيل - السليمانية) لـ3 أيام إضافية، فيما أمهلت الأهالى اليوم وغدًا الاثنين، للعودة للإقليم أو غلق المنافذ الحدودية، وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الأحد، أنه تم تمديد فترة حظر التجوال داخل مدينتى أربيل والسليمانية لمدة 72 ساعة بدءًا من الساعة 12:00 من ليلة 15 - 16 مارس الجاري، وأيضًا إيقاف التنقل بين الأقضية في المحافظتين لمدة 72 ساعة واعتبارًا من الساعة 12:00 من ليلة 16 - 17 مارس الجاري.

 

وأضافت أنه تم تخويل المحافظين سلطة تنظيم سبل تأمين احتياجات المواطنين خلال هذه المدة بما لا يخل بتطبيق الفقرة الأولى، منوهة بأن آخر موعد لعودة مواطني إقليم كردستان هو الساعة 12:00 من ليلة 16 - 17 مارس، وبعد هذا التاريخ سيتم إغلاق كل المنافذ الحدودية والمداخل أمام الوافدين وتبقى مفتوحة أمام الحركة التجارية في منافذ (برويزخان - حاج عمران - إبراهيم خليل - باشماخ) بالشروط المعلنة سلفًا.


العراق

بغداد

عمليات بغداد

حظر التجول

حظر التجول في العراق

كورونا

فيروس كورونا

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