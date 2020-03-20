اليوم السابع
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الجمعة، 20 مارس 2020 03:41 م
خالد صلاح
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ارتفاع الوفيات جراء كورونا فى بلجيكا إلى 37 فى أكبر قفزة يومية

الجمعة، 20 مارس 2020 02:56 م
ارتفاع الوفيات جراء كورونا فى بلجيكا إلى 37 فى أكبر قفزة يومية كورونا
رويترز

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قال متحدث باسم وزارة الصحة البلجيكية اليوم الجمعة إن بلاده سجلت 16 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا أمس الخميس ليصل بذلك عدد الوفيات الإجمالى فى البلاد إلى 37 فى أكبر زيادة يومية منذ ظهور الوباء، كما سجلت البلاد 462 إصابة جديدة بالفيروس أمس الخميس ليصل العدد الإجمالى للمصابين بالعدوى إلى 2257.

وأصبح العمل عن بعد إلزاميا على كل الشركات التى يجب أن تتخذ إجراءات لفرض مسافة بين الموظفين وإلا سيتعين عليها الإغلاق وربما يُفرض عليها غرامة، وقال المتحدث إن الأيام المقبلة ستكون "صعبة للغاية" لأن عدد المصابين فى المستشفيات سيستمر فى الزيادة.

وفرضت بلجيكا إجراءات للعزل أول أمس الأربعاء لاحتواء انتشار الفيروس. 


كورونا

فيروس كورونا

بلجيكا

بروكسل

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